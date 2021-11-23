Військові бази іноземців: у "Слузі народу" підготували сценарії відбиття атаки Росії

Україна готова покликати іноземний контингент / Колаж "Сьогодні"

В Україні вже відпрацьовано процедуру надання дозволу на розміщення на території країни військового контингенту. В разі вторгнення російських військ на територію країни Верховна Рада може надати такий дозвіл.

Про це заявив нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський в ефірі ток-шоу "Сегодня" на телеканалі "Україна 24" .

Реклама

Чужі бази

"Звичайно, це може бути розташування певних військових контингентів на території України. Дозвіл на це Верховна Рада надає. Цього року також було надано дозвіл на тимчасове перебування на території України військових формувань. У разі необхідності я переконаний, що ми можемо швидко внести зміни до постанови й надати для інших військових формувань також дозвіл" . – заявив Веніславський в ефірі ток-шоу "Сегодня" на телеканалі "Україна 24" .

При цьому він вважає, що швидше за все допомога буде не у вигляді контингенту, а у вигляді озброєння.

"Навряд чи варто очікувати, що за нас на нашій території хтось воюватиме, на превеликий жаль. Воюватимуть наші збройні сили. Але матеріально-технічне забезпечення і допомога військовою технікою та озброєнням – це те, чого дуже швидко може бути розширено перелік... А ще це й економічний, і дипломатичний аспект протидії можливій агресії", – пояснив нардеп в ефірі.

Реклама

В очікуванні війни