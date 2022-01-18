США перекинуть в Україну "афганські" гелікоптери: ЗМІ дізналися деталі

Збройні сили України розраховують у межах військової допомоги США отримати шість нових вертольотів – п'ять Мі-17В5 та один Мі-8МТВ.

Очікується, що США нададуть Україні шість гелікоптерів, які раніше належали ВПС Афганістану. Перша партія гелікоптерів може надійти в Україну цієї весни, повідомляє портал Defense blog.

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Близько двох десятків вертольотів типу Мі-8/17 афганських ВПС нині перебувають за межами Афганістану, і їхня доля залишається невідомою. За інформацією датського видання Scramble Magazine, ці вертольоти використовувалися під час втечі афганських урядових лідерів та військовослужбовців до сусідніх країн, таких як Таджикистан та Узбекистан.

Вертоліт Мі-17 ВПС Афганістану / Фото: Reuters

Як раніше повідомляв CNN, адміністрація Байдена обмірковує відправку військових радників та озброєння в Україну, оскільки Росія нарощує сили біля кордону. Посилаючись на кілька джерел, CNN повідомив, що міністерство оборони наполягає, щоб деяке озброєння, яке мало вирушити до Афганістану, наприклад вертольоти Мі-17, натомість було відправлено в Україну.

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