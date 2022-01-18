США перекинуть в Україну "афганські" гелікоптери: ЗМІ дізналися деталі

Збройні сили України розраховують у межах військової допомоги США отримати шість нових вертольотів – п'ять Мі-17В5 та один Мі-8МТВ.
Очікується, що США нададуть Україні шість гелікоптерів, які раніше належали ВПС Афганістану. Перша партія гелікоптерів може надійти в Україну цієї весни, повідомляє портал Defense blog.
Близько двох десятків вертольотів типу Мі-8/17 афганських ВПС нині перебувають за межами Афганістану, і їхня доля залишається невідомою. За інформацією датського видання Scramble Magazine, ці вертольоти використовувалися під час втечі афганських урядових лідерів та військовослужбовців до сусідніх країн, таких як Таджикистан та Узбекистан.
Як раніше повідомляв CNN, адміністрація Байдена обмірковує відправку військових радників та озброєння в Україну, оскільки Росія нарощує сили біля кордону. Посилаючись на кілька джерел, CNN повідомив, що міністерство оборони наполягає, щоб деяке озброєння, яке мало вирушити до Афганістану, наприклад вертольоти Мі-17, натомість було відправлено в Україну.
Військова допомога Заходу Україні
- Чехія, Литва, Канада та Німеччина також мають намір посилити військову співпрацю з Україною через загрозу російській агресії. Зокрема, Литва вже затвердила план військової підтримки України, згідно з яким буде збільшено кількість інструкторів навчальної місії, закуплено тепловізори.
- Велика Британія зараз перекидає "легкі протитанкові" озброєння в Україну. 17 січня до аеропорту Бориспіль прибули два літаки C-17A Globemaster III британських ВПС, які доставили легкі протитанкові оборонні системи.
- Крім того, Білий дім підготував кілька варіантів стримування Росії від нападу на Україну. У тому числі розроблено новий пакет "воєнної допомоги" нашій країні. А ЄС надасть Україні 31 млн євро на зміцнення оборонних можливостей у рамках новоствореного Європейського фонду забезпечення миру.
- У жовтні США передали Україні у рамках міжнародної допомоги військовий вантаж для Збройних сил на суму 60 мільйонів доларів.
- В оборонному бюджеті цього року для України закладено $300 млн допомоги у сфері безпеки.