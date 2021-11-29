Кулеба: План нападу на Україну в Путіна на столі

Глава МЗС зазначив, що вздовж українського кордону спостерігається потужна російська військова присутність. Фото: колаж "Сьогодні"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував заяви про можливе нове вторгнення Росії на наші території. За його словами, щоб зрозуміти логіку того, що відбувається, недостатньо враховувати лише ситуацію на кордоні, а треба дивитися на загальну картину.

Про це Кулеба заявив в інтерв'ю латвійському порталу Delfi, яке оприлюднено на сайті МЗС України.

Реклама

"По-перше, ми бачимо потужну російську військову присутність вздовж українського кордону. Ми поки не бачимо, щоб вони формували ударні групи, але є велика кількість російських солдатів на кордоні, на окупованих територіях Донбасу і Криму і багато військової техніки, яка не призначена для оборони. Наприклад, серед техніки ми бачимо ракетні комплекси та обладнання для блокування радіозв'язку", – сказав він.

По-друге, підхід, який Росія демонструє у дипломатичній сфері, у межах "нормандського формату" та Тристоронньої контактної групи (ТКГ).

"ТКГ заблокована, "нормандський формат" наразі нормально не функціонує, оскільки Росія відмовляється проводити його саміт чи міністерську зустріч", – сказав Кулеба.

Реклама

За словами глави МЗС, третім фактором є те, як Росія ставиться до Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ). Спостерігачі не мають вільного доступу до всієї непідконтрольної Києву території, їхній роботі створюються перешкоди, про це свідчать звіти ОБСЄ.

"Росія не поважає ОБСЄ і не хоче, щоб місія могла працювати на всій території Донбасу", – наголосив міністр.

Четвертий фактор – ситуація у Білорусі, зазначив Кулеба.

Реклама

"Ми бачимо, як Білорусь стає джерелом нестабільності і загрози для сусідів. Для нас це означає значне розтягування ресурсів для захисту кордону з Білоруссю. Це відволікає наші сили і увагу", – додав він.

Нарешті, є газова криза, тиск Росії на енергоринок та зусилля щодо завершення сертифікації газопроводу "Північний потік – 2".

"Всі ці компоненти потрібно розглядати комплексно. Коли все зібрати разом, ситуація виглядає дуже похмуро. Безумовно, Росія розглядає вторгнення як одну з альтернатив. Немає свідчень, що рішення про її реалізацію вже ухвалене в Москві, але такий варіант перебуває у них "на столі"", – сказав глава МЗС.

Кулеба додав, що сьогодні Україна та її партнери працюють над тим, щоб знеохотити Росію від вибору на користь вторгнення. Цього не досягти поступками, потрібна лише потужна політика стримування.

Загроза вторгнення РФ