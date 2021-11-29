Кулеба: План нападения на Украину у Путина на столе

Глава МИД отметил, что вдоль украинской границы наблюдается мощное российское военное присутствие. Фото: коллаж "Сегодня"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал заявления о возможном новом вторжении России на наши территории. По его словам, чтобы понять логику происходящего, недостаточно учитывать только ситуацию на границе, а нужно смотреть на картину в более широком контексте.

Об этом Кулеба заявил в интервью латышскому порталу Delfi, которое обнародовано на сайте МИД Украины.

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"Во-первых, мы видим мощное российское военное присутствие вдоль украинской границы. Мы пока не видим, чтобы они формировали ударные группы, но есть большое количество российских солдат на границе, на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, и много военной техники, не предназначенной для обороны. К примеру, среди техники мы видим ракетные комплексы и оборудование для блокировки радиосвязи", – сказал он.

Второй элемент – подход, который Россия демонстрирует в дипломатической сфере, в рамках Нормандского формата и Трехсторонней контактной группы (ТКГ), заявил глава МИД.

"ТКГ заблокирована, Нормандский формат пока нормально не функционирует, поскольку Россия отказывается проводить его саммит или министерскую встречу", – сказал Кулеба.

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По словам главы МИД, третьим фактором является то, как Россия относится к Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ). У наблюдателей нет свободного доступа ко всей неподконтрольной Киеву территории, их работе препятствуют, об этом свидетельствуют отчеты ОБСЕ.

"Россия не уважает ОБСЕ и не хочет, чтобы миссия могла работать по всей территории Донбасса", – подчеркнул министр.

Четвертый элемент – ситуация в Беларуси, отметил Кулеба.

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"Мы видим, как Беларусь становится источником нестабильности и угрозы соседям. Для нас это значит значительное растяжение ресурсов для защиты границы с Беларусью. Это отвлекает наши силы и внимание", – добавил он.

Следующим элементом, по словам Кулебы, является газовый кризис, давление России на энергорынок и усилия по завершению сертификации газопровода "Северный поток-2".

"Все эти компоненты следует рассматривать комплексно. Когда все собрать вместе, ситуация выглядит очень пасмурно. Безусловно, Россия рассматривает вторжение в качестве одной из альтернатив. Нет свидетельств, что решение о ее реализации уже принято в Москве, но такой вариант находится у них "на столе"", – сказал глава МИД.

Кулеба добавил, что сегодня Украина и ее партнеры работают над тем, чтобы обеспокоить Россию от выбора в пользу вторжения. По его мнению, этого не добиться уступками, а лишь мощной политикой сдерживания.

Угроза вторжения РФ