У Раді озвучили план дій на випадок вторгнення Росії до України

Парламент готовий запровадити військовий чи надзвичайний стан. Фото: колаж "Сьогодні"
У разі нової російської агресії проти України Верховна Рада готова зібратися терміново, щоб запровадити військовий чи надзвичайний стан.
Про це в ефірі Радіо Свобода заявив перший заступник голови парламенту, представник партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.
"Якщо це не тиждень роботи в округах, я думаю, що потенціал там за пару годин зібратися є… У Верховної Ради може буде тільки один план, якщо є задача ввести воєнний, або надзвичайний стан – зробити відповідні голосування з боку Верховної Ради вона має протягом кількох годин", – вказав віцеспікер.
Він повідомив, що у разі непленарного тижня, коли депутати працюватимуть на свої округах, визначать перелік спеціальних заходів для захисту парламентарів, щоб ухвалити рішення.
"Зрозуміло, що ті хто не в Україні, їм важче буде це зробити... Якщо будуть активні військові дії, то, зрозуміло, будуть якісь використовуватися способи захисту депутатів для того, щоб вони могли ці рішення прийняти", – додав Корнієнко.
Загроза вторгнення РФ
- Глава Головного управління розвідки Кирило Буданов попередив про можливе вторгнення Росії вже на початку 2022 року. Він також показав можливі сценарії наступу російських військ на територію України.
- Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна готова до вторгнення Росії – окрім армії, вже є 200 тисяч осіб резерву у територіальній обороні, яка допоможе дати відсіч агресору.
- Крім того, Україна не залишиться без підтримки міжнародних партнерів. Адміністрація президента США Джо Байдена роздумує над відправкою військових радників та додаткової зброї Україні на тлі російської небезпеки.