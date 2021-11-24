В Раде озвучили план действий на случай вторжения России в Украину

Парламент готов ввести военное или чрезвычайное положение. Фото: коллаж "Сегодня"
В случае новой российской агрессии против Украины, Верховная Рада готова собраться срочно, чтобы ввести военное или чрезвычайное положение.
Об этом в эфире Радио Свобода заявил первый заместитель председателя парламента, представитель власти партии "Слуга народа" Александр Корниенко.
"Если это не неделя работы в округах, я думаю, что потенциал там за пару часов собраться есть… У Верховной Рады может быть только один план, если есть задача ввести военное или чрезвычайное положение – сделать соответствующие голосования со стороны Верховной Рады она должна в течение нескольких часов", – указал вице-спикер.
Он сообщил, что в случае не пленарной недели, когда депутаты будут работать на своих округах, определят перечень специальных мер по защите парламентариев, чтобы принять решение.
"Понятно, что те, кто не в Украине, им труднее будет это сделать... Если будут активные военные действия, то, разумеется, будут использоваться способы защиты депутатов для того, чтобы они могли эти решения принять", – добавил Корниенко.
Угроза вторжения РФ
- Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов предупредил о возможном вторжении России уже в начале 2022 года. Он также показал возможные сценарии наступления российских войск на территорию Украины.
- Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина готова к вторжению России – помимо армии, уже есть 200 тысяч человек резерва в территориальной обороне, которая поможет дать отпор агрессору.
- Кроме того, Украина не останется без поддержки международных партнеров. Администрация президента США Джо Байдена раздумывает над отправкой военных советников и дополнительного оружия Украине на фоне российской угрозы.