Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Динамо - Бавария: онлайн Динамо - Бавария: онлайн 🔔 Угроза войны с Россией 🇺🇦 Ультиматум Майдана 🔱 "Вагнергейт" - кто оказался "кротом"?
СЕГОДНЯ Власть Мнения

Готовится, как Германия в 1939-м: экс-генпрокурор насторожил заявлением о России

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
23 ноября, 18:37
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Руслан Рябошапка оценил угрозу нападения РФ
Рябошапка рассказал, что происходит на границе Украины и РФ. Фото: коллаж "Сегодня"
Рябошапка рассказал, что происходит на границе Украины и РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

Экс-генпрокурор Украины Руслан Рябошапка прокомментировал заявления об угрозе нового вторжения России в Украину. Он сравнил ситуацию с событиями, предшествующими Второй мировой войне.

Об этом Рябошапка заявил в программе "Ток-шоу Сегодня" на телеканале Украина 24.

Реклама

"Эта информация с военной подготовкой тоже является частью агрессии и подготовкой военного наступления. Она мне напоминает историю, которая была в 1939 году перед нападением Германии на Польшу. Тогда немцы обвиняли Польшу в том, что она якобы готовит провокации против фашистской Германии, и это было потом использовано для того, чтобы напасть на Польшу", — сказал он.

Также экс-генпрокурор добавил, что то, что происходит сегодня на границе, — это не то, что было весной, когда Россия демонстративно устраивала учения.

"Даже в открытых источниках можно увидеть, что министр обороны РФ Шойгу приезжал и инспектировал военные подразделения на границе с Украиной. В открытых источниках есть то, что призвано в ряды вооруженных сил РФ много резервистов, чего раньше не было. Появляется большое количество наступательного вооружения, чего также не было раньше. Я видел даже информацию, что появилось много огнеметов. очевидно, такие вещи не появляются, просто чтобы демонстрировать военную мощь", — сказал он.

Реклама

Угроза вторжения РФ

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные в разделе "Власть"
Власть
Наши авторы
Богдан Приходько Уволить Ермака или... Что ждет Зеленского через 10 дней после ультиматума Богдан Приходько · Ведущий редактор раздела Власть
Богдан Аминов "Могут накрыть": Лукашенко попросил у Путина ракеты, которые достают до Киева и Варшавы Богдан Аминов · Руководитель проекта "Власть" Сегодня
Анна Ткаченко 5 млн на подарок, новое хобби Тищенко и самолеты ОПЗЖ: ТОП-обновки депутатов в декларациях Анна Ткаченко · ведущий редактор раздела "Власть"
Смотреть всех авторов
Все новости
Все новости
Показать еще
РЕЙТИНГИ
Кто станет следующим президентом?
появились новые кандидаты
Смотреть все фамилии!
Опрос SOCIS, 6 ноября 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
21,8%
2
Порошенко Порошенко
14,5%
3
Бойко Бойко
11%
4
Тимошенко Тимошенко
10,8%
5
Разумков Разумков
8,8%
6
Мураев Мураев
6,4%
7
Смешко Смешко
6,2%
8
Гройсман Гройсман
5,7%
9
Ляшко Ляшко
4%
10
Садовой Садовой
2,6%
Анализ ситуации
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
О новой методике тарифообразования
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

23 ноября 1991. К действующим денежным нормам расходов на питание чернобыльцев будет прибавляться от 1 рубля 12 копеек до 2 рублей 76 копеек в зависимости от возраста...

Погрузиться в тот день
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.66

Российский рубль (₽)

0.3564

Евро (€)

30.06

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Короновирус за неделю

108 387

заболело за неделю в Украине

-21%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять