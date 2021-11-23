Готовится, как Германия в 1939-м: экс-генпрокурор насторожил заявлением о России

Экс-генпрокурор Украины Руслан Рябошапка прокомментировал заявления об угрозе нового вторжения России в Украину. Он сравнил ситуацию с событиями, предшествующими Второй мировой войне.
Об этом Рябошапка заявил в программе "Ток-шоу Сегодня" на телеканале Украина 24.
"Эта информация с военной подготовкой тоже является частью агрессии и подготовкой военного наступления. Она мне напоминает историю, которая была в 1939 году перед нападением Германии на Польшу. Тогда немцы обвиняли Польшу в том, что она якобы готовит провокации против фашистской Германии, и это было потом использовано для того, чтобы напасть на Польшу", — сказал он.
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Также экс-генпрокурор добавил, что то, что происходит сегодня на границе, — это не то, что было весной, когда Россия демонстративно устраивала учения.
"Даже в открытых источниках можно увидеть, что министр обороны РФ Шойгу приезжал и инспектировал военные подразделения на границе с Украиной. В открытых источниках есть то, что призвано в ряды вооруженных сил РФ много резервистов, чего раньше не было. Появляется большое количество наступательного вооружения, чего также не было раньше. Я видел даже информацию, что появилось много огнеметов. очевидно, такие вещи не появляются, просто чтобы демонстрировать военную мощь", — сказал он.
Угроза вторжения РФ
- Представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович ранее заявлял: для Украины очевиден тот факт, что Россия наращивает военные силы вблизи нашей границы и ситуация уже напоминает события начала 2014 года, которые закончились вторжением на Донбасс и оккупацией Крыма.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Россия действительно может совершить полномасштабное военное вторжение в Украину, но задействует ли она эту опцию, зависит от двух факторов.
- А генерал Николай Маломуж предрек России провал в Украине.
- Кроме того, Украина не останется без поддержки международных партнеров. Администрация президента США Джо Байдена раздумывает над отправкой военных советников и дополнительного оружия Украине на фоне российской угрозы.