У Польщі біженці влаштували бунт – відео

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У польському Венджин іноземці влаштували бунт і хотіли силою покинути межі закритого центру для біженців . Про це повідомляють польські прикордонники у своєму Twitter .
Повідомляється, що польські силовики запобігли цьому.
Іноземці хотіли проломити загородження та вийти за його межі. У цьому центрі перебувають 600 чоловіків, більше половини з них – громадяни Іраку.
"Ситуація знаходиться під контролем. Сьогодні іноземці, поміщені в центр, що охороняється у Венджині, намагалися зламати паркан. Люди були агресивні. У центрі 600 людина – більше половини – громадяни Іраку", – йдеться в повідомленні поліції.
Крім того, сотня агресивно налаштованих мігрантів влаштували заворушення у центрі: вони скандували гасла, вимагаючи випустити їх із центру, вибивали вікна, почали ламати загородження, розпалювати багаття.
Нагадаємо, що сьогодні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув на кордон із Польщею де знаходяться мігранти.
Ситуація на білорусько-польському кордоні
- Білорусь влаштувала Польщі "міграційний терор", спрямовуючи до кордону Євросоюзу потоки біженців. Так, наприклад, 8 листопада велика колона мігрантів із території Білорусі рушила до кордону з Польщею . Їх супроводжували білоруські силовики у військовій формі та зі зброєю, деякі з них – зі службовими собаками. У Держприкордонслужбі Білорусі заявили, що роблять це нібито через байдужість польської влади.
- В Україні забили на сполох: Лукашенко може несподівано перенаправити мігрантів до нашого кордону. У зв'язку з цим Україна вже посилює кордон із Білоруссю за допомогою інженерних укріплень, техніки, у хід пустили навіть безпілотники.
- 23 листопада близько 19:00 група більш ніж зі 100 агресивних іноземців силою намагалася прорвати кордон . У польських силовиків кидали каміння. Атака проходила під наглядом білоруських служб.