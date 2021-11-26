В Польше беженцы устроили бунт – видео

Польские пограничники предотвратили бунт / Фото: Коллаж: Сегодня
В польском Венджин иностранцы устроили бунт и хотели силой покинуть пределы закрытого центра для беженцев. Об этом сообщают польские пограничники в своем Twitter.
Сообщается, что польские силовики предотвратили это.
Иностранцы хотели проломить заграждение и выйти за его пределы. В этом центре находятся 600 мужчин, более половины из них – граждане Ирака.
"Ситуация находится под контролем. Сегодня иностранцы, помещенные в охраняемый центр в Венджине, пытались сломать забор. Люди были агрессивны. В центре 600 человек – более половины – граждане Ирака", – говорится в сообщении полиции.
Кроме того, сотня агрессивно настроенных мигрантов устроили беспорядки в центре: они скандировали лозунги, требуя выпустить их из центра, выбивали окна, начали ломать заграждения, разжигать костер.
Напомним, что сегодня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл на границу с Польшей, где находятся мигранты.
Ситуация на белорусской-польской границе
- Беларусь устроила Польше "миграционный террор", направляя к границе Евросоюза потоки беженцев. Так, например, 8 ноября большая колонна мигрантов с территории Беларуси двинулась к границе с Польшей. Их сопровождали белорусские силовики в военной форме и с оружием, некоторые из них – со служебными собаками. В Госпогранслужбе Беларуси заявили, что делают это якобы из-за безразличия польских властей.
- В Украине забили тревогу: Лукашенко может неожиданно перенаправить мигрантов к нашей границе. В связи с этим Украина уже усиливает границу с Беларусью с помощью инженерных укреплений, техники, в ход пустили даже беспилотники.
- 23 ноября около 19:00 группа более чем из 100 агрессивных иностранцев силой пыталась прорвать границу. В польских силовиков бросали камни. Атака проходила под надзором белорусских служб.