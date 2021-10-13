У МВС розкрили свідчення нардепа-співмешканки Скороход у справі смерті Полякова

Перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін розповів, що у справі Антона Полякова опитані всі свідки і переглянуто всі камери. Зокрема, відбулася розмова правоохоронців з народним депутатом з фракції "За майбутнє" Анною Скороход, яку назвали "співмешканкою" покійного парламентаря.

Про це Єнін сказав в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24".

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У МВС запевнили, що Анна Скороход не заявляла про будь-які підозри про те, хто міг би вбити народного депутата Антона Полякова.

"Ми опитали і співмешканку народного депутата, яка проживає з ним, за її словами, з весни цього року. На наші прямі запитання стосовно наявності тих чи інших підозр у можливій насильницькій смерті вона відповіла, що категорично немає ", – розповів заступник міністра внутрішніх справ.

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