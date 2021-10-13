В МВД раскрыли показания нардепа-сожительницы Скороход по делу смерти Полякова

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин рассказал, что по делу Антона Полякова опрошены все свидетели и отсмотрены все камеры. В частности, состоялся разговор правоохранителей с народным депутатом из фракции "За будущее" Анны Скороход, которую назвали "сожительницей" покойного парламентария.
Об этом Енин сказал в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24".
В МВД заверили, что Анна Скороход не заявляла о каких-либо подозрениях о том, что мог бы убить народного депутата Антона Полякова.
"Мы опросили и сожительницу народного депутата, которая проживает с ним, по ее словам, с весны этого года. На наши прямые вопросы по поводу наличия тех или иных подозрений в возможной насильственной смерти она ответила категорически нет", – рассказал замминистра внутренних дел.
Как развивались события
- Поляков умер 8 октября в Киеве. Он сел в такси, неожиданно ему стало плохо и он скончался – его не смогла откачать даже "скорая". По результатам вскрытия, его смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. Врач-кардиолог рассказал нам подробнее о причине смерти нардепа.
- Стало известно, что перед смертью нардеп был в ресторане с помощником нардепа Анны Скороход Русланом Джамбулатовым, который якобы и посадил Полякова в такси. Позже стало известно, что в крови умершего депутата Антона Полякова найден алкоголь и метадон.
- По данным полиции, Поляков умер после того, как ему стало плохо в такси. Его пытались спасти медики скорой помощи, однако не смогли. В тот же день тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу. По результатам вскрытия, смерть народного депутата наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. Но его коллеги по парламенту не верят, что смерть была естественной, ведь Полякову было 33 года, он вел активный образ жизни и занимался бегом.
- Эксперты отмечают, что Поляков не стал бы принимать метадон по доброй воле, а вот отравить его могли. Опиат, якобы обнаруженный в крови у нардепа токсикологами, вызывает те же симптомы, которые наблюдались у Полякова перед смертью.