У лісі і під водою – на Київщині сотні поліцейських шукають сліди кілерів Сергія Шефіра

На місці працюють кількасот правоохоронців/Колаж "Сьогодні"
На Київщині тривають оперативно-розшукові заходи у справі замаху 22 вересня на першого помічника президента України Сергія Шефіра і його водія. Правоохоронці обстежують понад 430 гектарів лісу і відпрацьовують найближчі до місця злочину населені пункти.
Про це повідомляє Національна поліція України.
Опитування свідків і пошук доказів
Поліція повідомляє, що ведеться також обстеження найближчих водойм, а також збір відомостей у можливих свідків.
"Оперативники карного розшуку та слідчі продовжують збір аналітичної інформації, опитують свідків. Перевіряються можливі шляхи відходу стрілка, відпрацьовуються транспортні засоби, які пересувались у радіусі місця скоєння злочину. Вилучені з місця події гільзи скеровано для проведення відповідних експертиз. Продовжується також детальне обстеження експертами автомобіля потерпілого", – сказано в повідомленні поліції.
Що сталося
- Напад стався близько 10-тої ранку в середу, 22 вересня, поблизу с. Лісники (Київська область). Був обстріляний автомобіль першого помічника президента України Шефіра, поранений водій.
- Потерпілий водій проїхав ще п'ять кілометрів на спущеному колесі до найближчої парковки і тільки там зупинився, щоб викликати "швидку допомогу".
- Відкрито кримінальне провадження за статтею "замах на умисне вбивство двох або більше осіб".
- Голова МВС Денис Монастирський відзначив геройський вчинок водія першого помічника президента Сергія Шефіра і повідомив про його стан здоров'я. За його словами, лікарі завершили операцію і тепер здоров'ю водія нічого не загрожує.
- Голова Національної поліції України Ігор Клименко заявив, що правоохоронці на цей момент розглядають три основні версії замаху на першого помічника президента України Сергія Шефіра: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, в тому числі розглядається версія за участю спецслужб іноземних країн.
- Тепер Служба безпеки України взяла під свою охорону першого помічника президента України Сергія Шефіра.