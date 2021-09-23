У лісі і під водою – на Київщині сотні поліцейських шукають сліди кілерів Сергія Шефіра

На місці працюють кількасот правоохоронців/Колаж "Сьогодні"

На Київщині тривають оперативно-розшукові заходи у справі замаху 22 вересня на першого помічника президента України Сергія Шефіра і його водія. Правоохоронці обстежують понад 430 гектарів лісу і відпрацьовують найближчі до місця злочину населені пункти.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Реклама

Опитування свідків і пошук доказів

Поліція повідомляє, що ведеться також обстеження найближчих водойм, а також збір відомостей у можливих свідків.

До пошуків доказів підключені сотні правоохоронців

Реклама

"Оперативники карного розшуку та слідчі продовжують збір аналітичної інформації, опитують свідків. Перевіряються можливі шляхи відходу стрілка, відпрацьовуються транспортні засоби, які пересувались у радіусі місця скоєння злочину. Вилучені з місця події гільзи скеровано для проведення відповідних експертиз. Продовжується також детальне обстеження експертами автомобіля потерпілого", – сказано в повідомленні поліції.

Що сталося

Напад стався близько 10-тої ранку в середу, 22 вересня, поблизу с. Лісники (Київська область). Був обстріляний автомобіль першого помічника президента України Шефіра, поранений водій.

Потерпілий водій проїхав ще п'ять кілометрів на спущеному колесі до найближчої парковки і тільки там зупинився, щоб викликати "швидку допомогу".

до найближчої парковки і тільки там зупинився, щоб викликати "швидку допомогу". Відкрито кримінальне провадження за статтею "замах на умисне вбивство двох або більше осіб".

Голова МВС Денис Монастирський відзначив геройський вчинок водія першого помічника президента Сергія Шефіра і повідомив про його стан здоров'я. За його словами, лікарі завершили операцію і тепер здоров'ю водія нічого не загрожує.

Голова Національної поліції України Ігор Клименко заявив, що правоохоронці на цей момент розглядають три основні версії замаху на першого помічника президента України Сергія Шефіра: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, в тому числі розглядається версія за участю спецслужб іноземних країн.

на першого помічника президента України Сергія Шефіра: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, в тому числі розглядається версія за участю спецслужб іноземних країн. Тепер Служба безпеки України взяла під свою охорону першого помічника президента України Сергія Шефіра.