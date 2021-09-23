В лесу и под водой – в Киевской области сотни полицейских ищут следы киллеров Сергея Шефира

На месте работают несколько сотен правоохранителей/Коллаж "Сегодня"

В Киевской области продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по делу о покушении 22 сентября на первого помощника президента Украины Сергея Шефира и его водителя. Правоохранители обследуют более 430 гектаров леса и отрабатывают ближайшие к месту преступления населенные пункты.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

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Опрос свидетелей и поиск улик

Полиция сообщает, что ведется также обследование ближайших водоемов, а также сбор сведений у возможных свидетелей.

К поискам улик подключены сотни правоохранителей

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"Оперативники уголовного розыска и следователи продолжают сбор аналитической информации, опрашивают свидетелей. Проверяются возможные пути отхода стрелка, отрабатываются транспортные средства, которые передвигались в радиусе места преступления. Изъятые с места происшествия гильзы направлены для проведения соответствующих экспертиз. Продолжается также детальное обследование экспертами автомобиля потерпевшего", – сказано в сообщении полиции.

Что произошло

Нападение произошло около 10 утра в среду, 22 сентября, вблизи с. Лесники (Киевская область). Был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Шефира, ранен водитель.

Пострадавший водитель проехал еще пять километров на спущенном колесе к ближайшей парковке и только там остановился, чтобы вызвать "скорую помощь".

Открыто уголовное производство по статье "покушение на умышленное убийство двух или больше лиц".

Глава МВД Денис Монастырский отметил геройский поступок водителя первого помощника президента Сергея Шефира и сообщил о его состоянии здоровья. По его словам, врачи завершили операцию и теперь здоровью водителя ничего не угрожает.

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.

Теперь Служба безопасности Украины взяла под свою охрану первого помощника президента Украины Сергея Шефира.