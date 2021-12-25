У Криму РФ розпочала відпрацювання захисту себе від НАТО

Військові влаштували у Криму "збір" командного складу Чорноморського флоту / Фото: Колаж: Сьогодні

В окупованому Криму російські військові провели "збір" командного складу Чорноморського флоту. Про це повідомляє Міноборони РФ.

"Основною метою збору стало вивчення офіцерами сучасних форм та способів застосування сил флоту під час вирішення завдань за призначенням", – йдеться у повідомленні.

У ході "демонстрації практичних дій" було проведено навчальну битву з висадкою морської піхоти на бронетранспортерах БТР-82А на необладнане узбережжя, придушенням опорних пунктів протидесантної оборони умовного супротивника та закріпленням десантно-штурмових підрозділів тактичного десанту.

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Крім того, були "продемонстровані" основні тактичні прийоми під час бою за висадку десанту: вогневу поразку корабельного берега та захоплення плацдарму морським десантом.

"Збір" тривав п'ять днів і в ньому брало участь близько ста офіцерів командного складу.

Російські війська біля кордонів