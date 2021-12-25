В Крыму РФ начала отработку защиты себя от НАТО

Военные устроили в Крыму "сбор" командного состава Черноморского флота / Фото: Коллаж: Сегодня
В оккупированном Крыму российские военные провели "сбор" командного состава Черноморского флота. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Основной целью сбора стало изучение офицерами современных форм и способов применения сил флота при решении задач по назначению", – говорится в сообщении.
В ходе "демонстрации практических действий" было проведено учебное сражение с высадкой морской пехоты на бронетранспортерах БТР-82А на необорудованное побережье, подавлением опорных пунктов противодесантной обороны условного противника и закреплением десантно-штурмовых подразделений тактического десанта.
Кроме того, были "продемонстрированы" основные тактические приемы при ведении боя за высадку десанта: огневое поражение корабельного берега и захват плацдарма морским десантом.
"Сбор" длился пять дней и в нем нем участвовало около ста офицеров командного состава.
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