У Києві відкрили офіс Кримської платформи (фото)

У офісі Кримської платформи вже працюють кримчани / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський і учасники інавгураційного саміту Кримської платформи, що проходить у Києві, відкрили головний офіс цієї ініціативи.

Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

Офіс Кримської платформи у Києві / Фото: Офис Президента Украины

За словами Зеленського, відкриття сучасного офісу Кримської платформи у центрі української столиці демонструє особливе ставлення держави до питання деокупації півострова. Він додав, що в офісі працюватимуть професійні менеджери та ідеологи платформи.

"Найголовніше – це результат, який ми можемо отримати щодо деокупації Криму й допомоги кримським татарам та всім іншим кримчанам, працюючи тут щодня 24/7", – підкреслив він.

В офісі Кримської платформи у Києві / Фото: Офис Президента Украины

Керівник офісу Кримської платформи, постійний представник президента в АР Крим Антон Кориневич розповів, що офіс заснований на базі Представництва глави держави у Криму.

"В офісі Кримської платформи працюють кримчани, внутрішньо переміщені особи з Криму, зокрема мої заступниці, для яких це не просто робота – це справа життя, якій вони віддають всі свої сили й весь свій час", – зазначив він.

Основні завдання офісу Кримської платформи

Антон Кориневич серед основних завдань офісу Кримської платформи назвав:

цілодобовий моніторинг ситуації на окупованому півострові з прав людини, економічної та екологічної ситуації, культурної спадщини тощо,

сприяння виконанню Стратегії деокупації та реінтеграції Криму, затвердженої указом президента,

інформування та комунікація з громадянами України з Криму і спільна з МЗС робота з міжнародними партнерами.

Відкриття скульптури в офісі Кримської платформи / Фото: Офис Президента Украины

Під час відвідання офісу гості взяли участь у символічній посадці кримської сосни в його дворі, яка символізує відродження спільними зусиллями природи Криму, що постраждала через російську окупацію.

Крім того, Володимиру Зеленському та учасникам саміту Кримської платформи продемонстрували скульптуру "Звуки міста", присвячену Криму.

Нагадаємо, в Києві в понеділок, 23 серпня, пройшов перший саміт Кримської платформи, на якому було зроблено кілька важливих заяв і підписано декларацію.

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