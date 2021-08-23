У Києві відкрили офіс Кримської платформи (фото)

У офісі Кримської платформи вже працюють кримчани / Фото: Колаж: Сьогодні
Президент України Володимир Зеленський і учасники інавгураційного саміту Кримської платформи, що проходить у Києві, відкрили головний офіс цієї ініціативи.
Про це повідомила прес-служба Офісу президента.
За словами Зеленського, відкриття сучасного офісу Кримської платформи у центрі української столиці демонструє особливе ставлення держави до питання деокупації півострова. Він додав, що в офісі працюватимуть професійні менеджери та ідеологи платформи.
"Найголовніше – це результат, який ми можемо отримати щодо деокупації Криму й допомоги кримським татарам та всім іншим кримчанам, працюючи тут щодня 24/7", – підкреслив він.
Керівник офісу Кримської платформи, постійний представник президента в АР Крим Антон Кориневич розповів, що офіс заснований на базі Представництва глави держави у Криму.
"В офісі Кримської платформи працюють кримчани, внутрішньо переміщені особи з Криму, зокрема мої заступниці, для яких це не просто робота – це справа життя, якій вони віддають всі свої сили й весь свій час", – зазначив він.
Основні завдання офісу Кримської платформи
Антон Кориневич серед основних завдань офісу Кримської платформи назвав:
- цілодобовий моніторинг ситуації на окупованому півострові з прав людини, економічної та екологічної ситуації, культурної спадщини тощо,
- сприяння виконанню Стратегії деокупації та реінтеграції Криму, затвердженої указом президента,
- інформування та комунікація з громадянами України з Криму і спільна з МЗС робота з міжнародними партнерами.
Під час відвідання офісу гості взяли участь у символічній посадці кримської сосни в його дворі, яка символізує відродження спільними зусиллями природи Криму, що постраждала через російську окупацію.
Крім того, Володимиру Зеленському та учасникам саміту Кримської платформи продемонстрували скульптуру "Звуки міста", присвячену Криму.
Нагадаємо, в Києві в понеділок, 23 серпня, пройшов перший саміт Кримської платформи, на якому було зроблено кілька важливих заяв і підписано декларацію.
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