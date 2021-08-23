В Киеве открыли офис Крымской платформы (фото)

В офисе Крымской платформы уже работают крымчане / Фото: Коллаж: Сегодня
Президент Украины Владимир Зеленский и участники проходящего в Киеве саммита инаугурации Крымской платформы открыли главный офис этой инициативы.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
По словам Зеленского, открытие современного офиса Крымской платформы в центре украинской столицы демонстрирует особое отношение государства к вопросу деоккупации полуострова. Он добавил, что в офисе будут работать профессиональные менеджеры и идеологи платформы.
"Самое главное – это результат, который мы можем получить по деоккупации Крыма и помощи крымским татарам и всем другим крымчанам, работая здесь ежедневно 24/7", – подчеркнул он.
Руководитель офиса Крымской платформы, постоянный представитель президента в АР Крым Антон Кориневич рассказал, что офис основан на базе Представительства главы государства в Крыму.
"В офисе Крымской платформы работают крымчане, внутренне перемещенные лица из Крыма, в частности мои заместители, для которых это не просто работа – это дело жизни, которому они отдают все свои силы и все свое время", – отметил он.
Основные задачи офиса Крымской платформы
Антон Кориневич среди основных задач офиса Крымской платформы назвал:
- круглосуточный мониторинг ситуации на оккупированном полуострове по правам человека, экономической и экологической ситуации, культурного наследия и т.д.,
- содействие выполнению Стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма, утвержденной указом президента,
- информирование и коммуникация с гражданами Украины с Крыму и совместная с МИД работа с международными партнерами.
В ходе посещения офиса гости приняли участие в символической посадке крымской сосны в его дворе, которая символизирует возрождение совместными усилиями природы Крыма, пострадавшей из-за российской оккупации.
Кроме того, Владимиру Зеленскому и участникам саммита Крымской платформы продемонстрировали скульптуру "Звуки города", посвященную Крыму.
Напомним, в Киеве в понедельник, 23 августа, прошел первый саммит Крымской платформы, на котором было сделано несколько важных заявлений и подписана декларация.
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