У Київ прибули два літаки США з військовим вантажем: що привезли (фото)

/ Фото: Колаж: Сьогодні, Посольство США в Україні
Сьогодні вранці до Києва прибули два літаки з американською допомогою для швидкого розгортання, щоб посилити оборону України. Про це повідомляє посольство США в Києві.
Ця частина нещодавно визначеної допомоги на 200 мільйонів доларів містить боєприпаси і заряди для гранатометів.
"Ми – разом з Україною", – йдеться у повідомленні посольства.
Допомога Україні
1 лютого глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що відомство офіційно ухвалило рішення про виділення Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Франція виділяє 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги в Україні.
Україна та Німеччина знайшли потенційне рішення про постачання озброєння Україні, а держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що адміністрація США продовжує тісну взаємодію з Конгресом та союзними країнами, щоб збільшити допомогу Україні.
В аеропорт "Бориспіль" продовжують прибувати літаки з військовою допомогою з Великої Британії та США. Штати обіцяли надати Україні військову допомогу на 200 млн доларів.
Загроза вторгнення Росії
- Росія розмістила поблизу кордонів з Україною приблизно 100-тисячну армію. Також РФ стягнула війська до Білорусі під приводом спільних навчань "Союзна рішучість-2022".
- 3 лютого видання New York Times і Washington Post повідомили, що Росія може використати відео, щоб звинуватити Україну в "геноциді російськомовного населення" і так виправдати своє вторгнення. Інший варіант подій – щоб ватажки бойовиків на Донбасі "закликали Москву втрутитися".
- Керівник групи розслідувачів Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов заявив, що Росія продовжує зосереджувати важку військову техніку за десятки кілометрів від кордону з Україною.
- Росія розпочне вторгнення 16 лютого, повідомила, посилаючись на свої джерела, американська агенція Bloomberg. Те саме, за даними британського видання The Guardian, заявив президент США Джо Байден у телефонній розмові з керівництвом ЄС та НАТО.