В Киев прибыли два самолета США с военным грузом: что привезли (фото)

Очередная партия военной помощи прибыла в Украину / Фото: Коллаж: Сегодня, Посольство США в Украине
Сегодня утром в Киев прибыли два самолета с американской помощью для быстрого развертывания, чтобы усилить оборону Украины. Об этом сообщает посольство США в Киеве
Эта часть недавно принятой помощи на 200 миллионов долларов включает в себя боеприпасы и заряды для гранатометов.
"Мы – вместе с Украиной", — говорится в сообщении посольства.
Помощь Украине
1 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ведомство официально утвердило решение о выделении Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Франция выделяет 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине.
Украина и Германия нашли потенциальное решение о поставках вооружения Украине, а госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация США продолжает тесное взаимодействие с Конгрессом и союзными странами, чтобы увеличить помощь Украине.
В аэропорт "Борисполь" продолжают прибывать самолеты с военной помощью из Великобритании и США. Штаты обещали оказать Украине военную помощь на 200 млн долларов.
Угроза вторжения России
- Россия разместила вблизи границ с Украиной примерно 100-тысячную армию. Также РФ стянула войска в Беларусь под предлогом совместных учений "Союзная решимость-2022".
- 3 февраля издания New York Times и Washington Post сообщили, что Россия может использовать видео, чтобы обвинить Украину в "геноциде русскоязычного населения" и этим оправдать свое вторжение. Другой вариант событий – чтобы главари боевиков на Донбассе "призвали Москву вмешаться".
- Руководитель группы расследователей Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов заявил, что Россия продолжает сосредоточивать тяжелую военную технику в десятках километров от границы с Украиной.
- Россия начнет вторжение 16 февраля, сообщило со ссылкой на свои источники американское агентство Bloomberg. То же самое, по данным британского издания The Guardian, заявил президент США Джо Байден в телефонном разговоре с руководством ЕС и НАТО.