В Киев прибыли два самолета США с военным грузом: что привезли (фото)

Очередная партия военной помощи прибыла в Украину / Фото: Коллаж: Сегодня, Посольство США в Украине

Сегодня утром в Киев прибыли два самолета с американской помощью для быстрого развертывания, чтобы усилить оборону Украины. Об этом сообщает посольство США в Киеве

Эта часть недавно принятой помощи на 200 миллионов долларов включает в себя боеприпасы и заряды для гранатометов.

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"Мы – вместе с Украиной", — говорится в сообщении посольства.

/ Фото: Посольство США в Украине

/ Фото: Посольство США в Украине

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/ Фото: Посольство США в Украине

Помощь Украине

1 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ведомство официально утвердило решение о выделении Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Франция выделяет 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине.

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Украина и Германия нашли потенциальное решение о поставках вооружения Украине, а госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация США продолжает тесное взаимодействие с Конгрессом и союзными странами, чтобы увеличить помощь Украине.

В аэропорт "Борисполь" продолжают прибывать самолеты с военной помощью из Великобритании и США. Штаты обещали оказать Украине военную помощь на 200 млн долларов.

Угроза вторжения России