У Харкові зупинили голосування на одній із дільниць

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На дільниці № 631261 на позачергових виборах мера Харкова голова ДВК зупинила процедуру голосування. Про це повідомила лідерка руху "Чесно" Віта Думанська, сповіщає пресслужба організації.

Голосування було зупинене через те, що один з виборців подав заяву та зажадав, щоб йому видали бюлетень на підставі його паспорта у застосунку "Дія".

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За словами Думанської, голова дільниці наказала закрити всі двері, поки вивчать заяву і комісія ухвалить рішення.

"У приміщенні залишилися члени комісії, кілька виборців та спостерігачі руху "Чесно". Тут слід додати, що на дільниці не було журнала для реєстрації спостерігачів, де ми могли б зареєструватися. Зрештою 11 членів проголосували, що не дозволяють громадянину голосувати без паспорта, і дільницю відкрили", – сказала вона.

За інформацією активістів руху, відповідно до ч. 1 ст. 85 Виборчого кодексу України голосування проводиться у день голосування з 8-ї до 20-ї години без перерви.

"Ці дії голови виборчої комісії можуть кваліфікуватися як перешкоджання вільному здійсненню виборцем свого виборчого права, а саме волевиявлення", – йдеться у повідомленні.

Зі свого боку в ОПОРІ зазначили, що на виборах мера спостерігачі ОПОРИ зафіксували більше процедурних порушень проти допущених у двох округах у Херсонській та Черкаській областях, де обирають народних депутатів.

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За словами голови правління організації Ольги Айвазовської, дві третини виборчих дільниць у Харкові – 73,6% – розпочали ранкове засідання о 7:15 або пізніше.

"Тому не всі суб'єкти виборчого процесу мали можливість стежити, де були виборчі бюлетені вночі, чи були вони в сейфі й чи не було пошкоджено печатки, чи збережено виборчу документацію тощо", – розповіла Айвазовська.

Також повідомляють, що в Харкові на дільниці на вулиці Луї Пастера помітили виборця, який фотографував бюлетень.

А на двох спецдільницях – у міському перинатальному центрі та пологовому будинку № 7 – не допускали спостерігачів ОПОРИ, вимагали негативний ПЛР-тест чи сертифікат про вакцинацію.

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Крім того, у Харкові на виборчій дільниці № 631306 на вул. Олеся Гончара, що на території міської клінічної лікарні № 14 ім. проф. Л. Л. Гіршмана, спостерігач Громадянської мережі ОПОРА зафіксував підписання порожнього протоколу та звернувся до поліції.

"Спостерігач зафіксував, що у порожньому протоколі вже підписалися голова, заступник та секретар дільничної виборчої комісії. Також є підписи членів ДВК та навіть офіційного спостерігача", – йдеться у повідомленні.

Вибори у Харкові

Місцеві вибори у місті пройшли рік тому, і мером було обрано Геннадія Кернеса, але у зв'язку з його смертю у грудні Верховна Рада призначила позачергові вибори на 31 жовтня. На посаду мера Харкова претендують 12 кандидатів. Основними конкурентами є секретар міської ради Ігор Терехов та колишній голова області й міста Михайло Добкін.

31 жовтня, у день виборів, спостерігачів Громадянської мережі ОПОРА не пустили на дві дільниці для голосування без негативного ПЛР-тесту чи сертифіката про вакцинацію.

Крім того, у Харкові на виборчій дільниці № 631626 на вул. Туркестанська, 1, зафіксовано голосування удвох в одній кабінці.

Станом на 12:00 у неділю явка на позачергових виборах міського голови Харкова становила 12,4%

Напередодні спалахнув скандал: голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що під час виборів на виборчих дільницях вимагатимуть СOVID-сертифікат. Однак пізніше повідомив, що його неправильно зрозуміли – нібито він мав на увазі лише громадські місця, а не виборчі дільниці. У зв'язку з цим ОПОРА заявила про ризик зриву виборів у Харкові. Крапку в суперечці поставила Центральна виборча комісія України, заявивши, що для голосування потрібні лише маска та паспорт. А на дільницях навіть будуть пункти вакцинації.