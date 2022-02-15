У Держдумі РФ виступили проти визнання "Л/ДНР"

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Більшість депутатів Державної думи Російської Федерації мають проголосувати за те, щоб відкласти питання визнання РФ так званих "ДНР" та "ЛНР".

Про це повідомив перший заступник комітету Держдуми у справах СНД Костянтин Затулін, повідомляє "Ехо Москви".

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"Вимушена міра"

Також він заявив, що необхідно передати відповідне звернення до МЗС РФ.

"Визнання "ДНР" і "ЛНР", зроблене зараз, означає наш вихід із Мінських домовленостей, руйнування всіх наших ліній на розв'язання цього конфлікту, здатне спровокувати новий виток напруженості, і в цьому сенсі не принесе користі", – сказав Затулін.

Костянтин Затулін. Фото – Вікіпедія.

Водночас Затулін зазначив, що постачання озброєнь до так званих "ДНР" і "ЛНР" із боку РФ – це "вимушений захід через ті демонстративні та гарячкові постачання озброєнь західних країн".

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"У процесі сьогоднішнього обговорення ми не повинні зарікатися, що взагалі не збираємося визнавати "ДНР", "ЛНР". Якщо Україна нападе на "ДНР" та "ЛНР", тоді виникне привід для їх визнання", – заявив він.

Законопроєкт у Росії

19 січня депутати Держдуми РФ звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати так звані "ДНР" та "ЛНР". Проєкт відповідної ухвали Думи внесли 11 депутатів-комуністів.

Міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував, що визнання Росією "ЛДНР" стане демонстрацією її відмови від Мінських угод. Також він зазначав, що у самопроголошених республік немає абсолютно жодної суб'єктності, і це визнає навіть Росія.

Також 14 лютого стало відомо, що профільний комітет Держдуми РФ підтримав одразу два варіанти ухвали про звернення палати до президента РФ визнати так звані "Донецьку та Луганську народні республіки".

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Нагадаємо, 2 січня заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко розповів, що перспективи відновлення миру на Донбасі. віддаляються на невизначений термін.

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