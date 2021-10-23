"Найближчим часом сподіваюся повернутися": Саакашвілі написав листа Садовому

Саакашвілі послав звісточку у Львів. Колаж "Сьогодні"
Голова Виконавчого комітету реформ в Україні Міхеїл Саакашвілі написав листа меру Львова Андрію Садовому та подякував за підтримку.
Про це чиновник повідомив в Facebook.
За його словами, лист передала кохана Саакашвілі нардепка Єлизавета Ясько, яка вчора відвідала його в СІЗО.
Лист Саакашвілі з тюрми
"Шановний друг Андрій! Дуже був щасливий прочитати твої слова підтримки. І для мене, і для Лізи (Ясько) таке людське відношення зараз вирішальне. Я мав цей борг – допомагати Грузії, але ти також знаєш, що я дуже люблю і вірний Україні і сподіваюся в найближчий час повернутися".
Стан здоров'я погіршився
Садовий зазначив, що цієї ночі Саакашвілі стало гірше – він потребує госпіталізації і якісної медичної допомоги.
"Я сподіваюся, що грузинська гідність буде вище бажання звести рахунки. Ми не маємо права залишити нашого друга в біді", – написав Садовий.
Як ми вже писали, сьогодні Саакашвілі прямо у в'язниці зробили переливання крові через погіршення його стану. Лікар розповів, як в'язень почувається.
Саакашвілі в грузинському ув'язненні
- Експрезидент Грузії прибув до країни через 8 років після того, як залишив її. Він мав намір підтримати свою партію на виборах. Саакашвілі все ж затримали в Грузії.
- Раніше йому були винесені два вироки – у справі про вбивство Сандро Гіргвліані та про побиття депутата Валерія Гелашвілі. Загалом він має провести у в'язниці шість років з моменту арешту 1 жовтня. До того ж Саакашвілі є фігурантом справ про розгін опозиційного мітингу 7 листопада 2007 року, про погром телекомпанії "Імеді" і про розтрату коштів з держбюджету – їх поки що розглядають суди.
- Політик оголосив про голодування, і саме тому в нього різко погіршилося здоров'я. Він заявляв, що схуд за ґратами на 15 кг. У Саакашвілі почалися проблеми з моторикою і дикцією.
- 20 жовтня стало відомо, що консиліум лікарів рекомендував госпіталізувати Саакашвілі. Наступний дня його вже збиралися перевести до тюремної лікарні, але все зірвалося.