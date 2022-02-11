Україну на переговорах представляв глава офісу президента Андрій Єрмак, а Росію — заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак/Фото: колаж: "Сьогодні"
У п'ятницю, 11 лютого, у Берліні завершилися переговори політичних радників лідерів "Нормандської четвірки". Вони тривали понад 9 годин — довше за перші переговори, що відбулися в Парижі.
Одразу після переговорів відбувся брифінг керівника Офісу президента Андрія Єрмака.
Що сказав Єрмак після переговорів?
За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, за підсумками 9-годинних переговорів у нормандському форматі "не змогли дійти якогось спільного документу". Він додав, що незабаром має відбутися чергова зустріч, щоб досягти результату.
"Ми сподіваємося, що на наступному засіданні ТКГ будуть розблоковані питання, пов'язані з КПВВ та обміном полоненими", — заявив Андрій Єрмак перед тим, як відповідати на питання преси.
Єрмак зазначив, що наступні очні переговори можуть відбутися у Туреччині.
"Не виключаю, що наступні переговори відбудуться у Туреччині", — сказав керівник Офісу президента.
Крім того, Єрмак додав:
"Є воля продовжувати, і є воля домовлятися", — сказав він про наступне засідання ТКГ, додавши, що на сьогоднішній день між думками політиків є розбіжності.
Що сказав представник РФ Дмитро Козак?
За словами Козака, зустріч затягнулася через те, що Україна нібито "відмовилася цитувати мінські угоди" у підсумковому документі, тому його не ухвалили. Він зазначив, що переговори завершилися без відчутних результатів, а Росія не отримала відповіді щодо статусу ОРДЛО у складі України. Також Козак сказав, що подолати розбіжності у читанні мінських домовленостей не вдалося.
З якою метою їхала Україна?
Напередодні переговорів глава Офісу президента Андрій Єрмак назвав цілі України на переговорах у Берліні. Одна з них — розблокування роботи Тристоронньої контактної групи для подальшого просування у мирному врегулюванні та завершенні війни на Донбасі. Планувалося, що українська сторона пропонуватиме ініціативи щодо покращення верифікації режиму повного припинення вогню на сході країни.
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