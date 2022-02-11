Украину на переговорах представлял глава Офиса президента Андрей Ермак, а Россию — заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак/Фото: коллаж: "Сегодня"

В пятницу, 11 февраля, в Берлине завершились переговоры политических советников лидеров "Нормандской четверки". Они длились более 9 часов — дольше первых переговоров, состоявшихся в Париже.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

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С какой целью ехала Украина?

Накануне переговор глава Офиса президента Андрей Ермак назвал цели Украины на переговорах в Берлине. Одна из них — разблокирование работы Трехсторонней контактной группы для дальнейшего продвижения в мирном урегулировании и завершении войны на Донбассе. Планировалось, что украинская сторона будет предлагать инициативы по улучшению верификации режима полного прекращения огня на востоке страны.

Что сказал Ермак после переговоров?

По словам руководителя Офиса президента, по итогам 9-часовых переговоров в нормандском формате "не смогли прийти к какому-то общему документу". Он добавил, что вскоре должна состояться очередная встреча, чтобы достичь результата.