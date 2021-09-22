"Привіт" Банковій: як і навіщо організували замах на першого помічника президента

Вранці близько 10:00 на Дніпровському шосе під Києвом невідомі розстріляли автомобіль чиновника. Жертв немає, вогнепальні поранення отримав водій. Правоохоронці ввели операцію "Сирена" по розшуку зловмисників. Що відомо про деталі події і мотиви зловмисників, в одному матеріалі зібрала редакція сайту "Сегодня".

Близько 18 пострілів у правий бік іномарки: поранений водій

Вогонь відкрили в момент, коли машина виїжджала з села Лісники. Стріляли з автоматичної зброї калібру 7,62. Всього здійснили близько 18 пострілів у правий бік іномарки. Про це в коментарі журналістам "Україна 24" повідомив керівник Київської обласної прокуратури Олексій Хоменко.

В результаті замаху був поранений водій машини, його терміново госпіталізували в лікарню "Феофанія". Радник глави держави, який сидів на задньому пасажирському сидінні, не постраждав.

Автомобіль першого помічника президента Зеленського Сергія Шефіра розстріляли поблизу села Лісники

Сам Сергій Шефір незабаром прокоментував обстріл свого авто. Відповідаючи на запитання провідних "Україна 24", чиновник підкреслив, що водій "по-геройськи себе повів, бо відчуття не з приємних". Також додав, що не може пояснити мотиви зловмисників:

"Не розумію причин. Розумію, що їхали, пролунали постріли, поранили водія. Водій молодець: поїхав далі. Зрозуміло, що ми прискорилися трохи. Було моторошно. Тут же я подзвонив в поліцію, міністру МВС, повідомив куди слід. Правоохоронні органи зреагували дуже оперативно".

Радник Зеленського спростував чутки в мережі про те, що нібито замах на нього могло стати результатом конфліктів всередині команди президента.

Перший помічник президента Зеленського Сергій Шефір спростував чутки про те, що замах міг стати результатом конфліктів всередині команди.

Порушено кримінальну справу, але у слідства кілька версій

Під час брифінгу глава Нацполіції Ігор Клименко назвав три версії причин замаху на чиновника. Йдеться, зокрема, про напад, пов'язаний із державною діяльністю Шефіра, з метою тиску на вище керівництво держави, а також для дестабілізації політичної ситуації в країні.

"У тому числі вивчається версія з участю спецслужб іноземних держав", – сказав Клименко.

Відреагувала і генеральний прокурор Ірина Венедиктова в Facebook.

"Я підтверджую факт – дійсно невстановлені особи розстріляли авто Сергія Шефіра. Наміри у них, судячи з усього, були серйозні – автоматна черга прошила автомобіль", – написала вона.

Генпрокурор Ірина Венедиктова: "Автоматна черга прошила автомобіль" / Фото: Офис генпрокурора

Крім того, в Офісі Генерального прокурора повідомили про відкриття кримінального провадження за статтею "замах на умисне вбивство двох або більше осіб".

"За фактом замаху на вбивство першого помічника Президента України шляхом обстрілу його автомобіля в Київській області розпочато кримінальне провадження (ст. 15, ч. 2. ст. 115 КК України). За попередніми даними, близько 11:00 невстановлені особи на дорозі між селами Лісники та Ходосівка Київської області із застосуванням невстановленої вогнепальної зброї обстріляли автомобіль "Ауді", в якому знаходився перший помічник Президента України. Перший помічник Президента України не постраждав, поранено водій".

Але пізніше президент висловив сумніви в тому, що стрілки будуть знайдені. Але сказав, що правоохоронцям нічого не заважає це зробити.

На Банковій готують сильну відповідь: "Це виклик! Ми його приймаємо"

Одним з перших ситуацію прокоментував голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. У кулуарах Верховної Ради він розповів журналістам про стан Шефіра:

"Сам Сергій Шефір – цілий. Поліція миттєво відреагувала і доставила його в безпечне місце. І станом на тепер, проводиться спецоперація по місту "Перехоплення" і, звісно, розслідування ситуації. Він зараз сам в стані шоку і трактує, що стріляли саме в нього, а потрапили в водія. Є дві версії – це моя думка як "неспеціаліста". З огляду на багато випадків, коли він їздить сам (за кермом. – Ред.), то просто через скло могли не бачити – можливо, його переплутали з водієм, можливо, просто не влучили".

"Можливо, його переплутали з водієм, можливо, просто не влучили", – Давид Арахамія. Фото: facebook.com/david.braun.50951

Той факт, що Шефір не користувався охороною і нерідко сам сідав за кермо, сайту "Сегодня" повідомили джерела в УДОУ:

"Обстріл міг бути актом залякування або тиску з бізнес-причин або ж політичних мотивів".

Як пише Українська правда, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк упевнений, що замах ретельно планувалося:

"Снайпер, який стріляв по машині першого помічника президента Сергія Шефіра, робив це з заздалегідь підготовленого місця. Попередньо вам скажу, що це була "лежання" (підготовлене місце снайпера). Тобто людина, яка стріляла, робила це лежачи. І з того боку (протилежного до снайперу) стріляти було просто неможливо. Лежка була тільки з одного боку".

Радник керівника ОП Михайло Подоляк впевнений, що замах ретельно планувався / Фото: facebook.com/mpodolyak2

Подоляк розповів, що машина Шефіра була броньованою. В ОП розцінюють напад як цілеспрямовану спробу залякати команду. Крім того, на думку Подоляка, є багато груп, які б хотіли таким чином впливати на владу:

"Очевидно, що це відкрите, навмисне і жорстокий напад із застосуванням автоматичної зброї не можна кваліфікувати інакше, ніж спробу демонстративного вбивства ключового члена команди. Правоохоронними органами проводяться всі необхідні заходи для затримання злочинців".

Президента України Володимира Зеленського новина про замах на помічника застала вночі. Наразі він перебуває з робочим візитом у США: у нього заплановано виступи на Генасамблеї ООН. Відразу після спічу глава держави збирається повертатися в Україну. Про це Зеленський заявив у відеозверненні:

"Хто за цим стоїть, скажу відверто, не знаю поки. Що це за сили, можуть бути внутрішні, можуть бути зовнішні, але силами не вважаю їх, тому що передавати мені привіт пострілами з лісу по автомобілю мого друга – це слабкість, а ось відповідь буде сильним. на міцність нашої команди це не вплине, на той курс, який я вибрав зі своєю командою – до змін, до детінізації нашої економіки, до боротьби з криміналітетом, великими, впливовими фінансовими групами. це ніяк не впливає, а навіть навпаки. Тому що цей мандат, мандат на зміни, мені дав народ України".

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що причетні до замаху Шефіра відповідатимуть за скоєне згідно із законом. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook:

"Замах на Сергія Шефіра – це виклик нашому президентові, а значить і нам всім. Ми цей виклик приймаємо і будемо вирішувати будь-які проблеми тільки разом. Ким би ви не були, ви будете відповідати. Ваші методи з нами не працюють. Далі будуть діяти справедливість і закон", – написав Єрмак.

Глава ОП Андрій Єрмак: "Замах на Сергія Шефіра – це виклик нашому президентові, а значить, і нам усім" / Фото: https://www.president.gov.ua/

Глава ОП також закликав поліцію та інші правоохоронні служби вжити всіх необхідних заходів для затримання нападника.

Що відомо про стан здоров'я водія

Постраждалого водія звати Іванько Олександр Григорович, він 1963 року народження. За інформацією правоохоронців шофер отримав три вогнепальні поранення, але після обстрілу він проїхав ще п'ять кілометрів на спущеному колесі до найближчої парковці і тільки там зупинився, щоб викликати швидку допомогу.

Поранений водій автомобіля після обстрілу проїхав ще 5 км / Фото: pravda.com.ua

Глава МВС Денис Монастирський зазначив геройський вчинок водія:

"Зазначу, що він ще до того, як поїхати в лікарню, встиг вказати слідчим на місце, звідки конкретно робилися постріли".

За словами Монастирського, водій Шефіра таким чином допоміг слідчому швидше почати огляд потрібної ділянки території.

Повідомляється, що чоловік отримав три вогнепальні поранення. Швидка допомога доставила його в "Феофанію", де він перебував у реанімації у вкрай важкому стані, пізніше його прооперували.

Водія Шефіра Олександра Іванько Олександр доправили на швидкій допомозі в "Феофанію" / Фото: inform-ua.info

Як повідомляє видання СтранаUA, у коментарях журналістам Головний лікар поліклініки "Феофанія" Ігор Семенов, розповів про стан водія:

"Можу сказати, що стан його стабільний, медичну допомогу йому надали в повному обсязі. Зараз він знаходиться в одному з відділень інтенсивної терапії. Зараз його життю нічого не загрожує... Він приїхав один без Сергія Шефіра, сам Шефір за медичною допомогою до нас не звертався. Можу тільки сказати, що всі поранення Іванько отримав в область ніг".

Подробиці діагнозу, який поставили постраждалому Іванько, лікар розкривати відмовився, посилаючись на таємницю слідства.