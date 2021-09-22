Кулі прошили капот: перші фото з місця замаху на Сергія Шефіра

Правоохоронці розшукують нападників

Поліція Київської області опублікувала перші фото з місця обстрілу авто першого помічника президента України Сергія Шефіра.

Проводиться спеціальна поліцейська операція з розшуку зловмисників. Поліція просить усіх, хто має будь-яку інформацію про обставини замаху на життя двох громадян України, просимо повідомляти в поліцію на 102.

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Як відомо, по машині випустили не менше 10 куль .

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Замах на Сергія Шефіра

22 вересня близько 10 ранку було скоєно напад на авто першого помічника президента України Сергія Шефіра. Авто Шефіра обстріляли поблизу села Лісники, що недалеко від Києва.

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В результаті нападу постраждав водій, сам Сергій Шефір в шоковому стані, але не постраждав. Правоохоронці проводять спецоперацію по затриманню злочинців.

За авто випустили, попередньо, автоматну чергу. У корпус потрапило не менше 19 куль. Потерпілий водій був терміново госпіталізований .

В Офісі президента напад назвали "Спробою демонстративного вбивства ключового члена команди".

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія назвав дві ймовірні версії що сталося. На його думку, через скло могли не бачити – можливо, його переплутали з водієм, можливо, просто не потрапили.