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Давид Арахамія розповів, як стався напад на Сергія Шефіра

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
22 вересня, 12:44
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Поліція миттєво відреагувала і доставила його в безпечне місце – в місті введена спецоперація
Під Києвом обстріляли авто Сергія Шефіра
Під Києвом обстріляли авто Сергія Шефіра / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 22 вересня, стався замаху Київській області на першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра. Потерпілий упевнений, що стріляли саме в нього, хоча поранений тільки водій авто, в якому пересувався політик.

Про це глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів у прямому ефірі телеканалу "Украіна 24".

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"Було скоєно напад, машина була розстріляна з автоматичної зброї, водій отримав три поранення вогнепальних. Сам Сергій Нахманович – цілий", – сказав він.

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Поліція миттєво відреагувала і доставила його в безпечне місце. І станом натепер по місту проводиться спецоперація перехоплення і, звичайно, розслідування ситуації.

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"Він зараз сам в стані шоку і трактує, що стріляли саме по ньому, а потрапили по водієві. Є дві версії – це моя, не фахівця думка. З огляду на багато випадків, коли він їздить сам, просто через скло не бачити – можливо, його сплутали з водієм, можливо просто не поцілили", – додає він.

Що відомо про Сергія Шефіра?

Сергій Шефір – перший помічник президента України Володимира Зеленського, сценарист, продюсер.

  • Починав свій творчий шлях з ігор КВН у Кривому Розі.
  • Восени 1995 року Шефір запросив Зеленського в команду "Запоріжжя – Кривий Ріг – Транзит".
  • У 2003 році лідери команди "95 квартал" – брати Шефір та Володимир Зеленський – прийняли рішення про створення власної медіакомпанії. Так з'явилася "Студія Квартал-95".
  • 21 травня 2019 року Зеленський призначив Шефіра першим помічником президента України. Його завдання на цій посаді полягає в організації щоденної роботи глави держави.
  • Шефіра вважають одним з найближчих людей президента.

Нагадаємо, вранці 22 вересня близько села Лісники під Києвом невідомі розстріляли з автомата автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра. В результаті замаху був поранений водій машини, його терміново госпіталізували в лікарню "Феофанія".

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