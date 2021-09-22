Давид Арахамія розповів, як стався напад на Сергія Шефіра

Поліція миттєво відреагувала і доставила його в безпечне місце – в місті введена спецоперація

Під Києвом обстріляли авто Сергія Шефіра / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 22 вересня, стався замаху Київській області на першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра. Потерпілий упевнений, що стріляли саме в нього, хоча поранений тільки водій авто, в якому пересувався політик.

Про це глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів у прямому ефірі телеканалу "Украіна 24".

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"Було скоєно напад, машина була розстріляна з автоматичної зброї, водій отримав три поранення вогнепальних. Сам Сергій Нахманович – цілий", – сказав він.

Поліція миттєво відреагувала і доставила його в безпечне місце. І станом натепер по місту проводиться спецоперація перехоплення і, звичайно, розслідування ситуації.

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"Він зараз сам в стані шоку і трактує, що стріляли саме по ньому, а потрапили по водієві. Є дві версії – це моя, не фахівця думка. З огляду на багато випадків, коли він їздить сам, просто через скло не бачити – можливо, його сплутали з водієм, можливо просто не поцілили", – додає він.

Що відомо про Сергія Шефіра?

Сергій Шефір – перший помічник президента України Володимира Зеленського, сценарист, продюсер.

Починав свій творчий шлях з ігор КВН у Кривому Розі.

Восени 1995 року Шефір запросив Зеленського в команду "Запоріжжя – Кривий Ріг – Транзит".

У 2003 році лідери команди "95 квартал" – брати Шефір та Володимир Зеленський – прийняли рішення про створення власної медіакомпанії. Так з'явилася "Студія Квартал-95".

21 травня 2019 року Зеленський призначив Шефіра першим помічником президента України. Його завдання на цій посаді полягає в організації щоденної роботи глави держави.

Шефіра вважають одним з найближчих людей президента.

Нагадаємо, вранці 22 вересня близько села Лісники під Києвом невідомі розстріляли з автомата автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра. В результаті замаху був поранений водій машини, його терміново госпіталізували в лікарню "Феофанія".