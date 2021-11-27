Українці допомагали "мігрантам Лукашенка" проникнути до Польщі

10 людей, які незаконно пересіли кордон, чекали на кур'єрів у лісі. Колаж "Сьогодні"

У Польщі затримали трьох українців, які допомагали мігрантам незаконно потрапити до країни.

Про це повідомили у прес-службі Підляської поліції.

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Подробиці

Українців затримали 26 листопада біля села Високий Міст. Вони допомагали мігрантам незаконно потрапити до Польщі.

Зазначається, що 10 людина, які незаконно пересіли кордон, чекали на кур'єрів у лісі.

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Ситуація на білорусько-польському кордоні