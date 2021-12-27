Українці показали Зеленському своє ставлення до військового обліку для жінок

В армію хочуть не всі, про що повідомили за допомогою петиції / Колаж "Сьогодні"

Українці дуже швидко висловили свою думку стосовно ініціативи Міноборони України поставити на військовий облік жінок низки спеціальностей. Зареєстрована на сайті Офісу президента петиція за п'ять днів набрала необхідних 25 тисяч голосів, щоб її розглянув лідер держави.

Петиція

Петиція під назвою "Знущання над жінками! Не повинні всі жінки, які мають спеціальності та/або професію бути військовозобов'язаними!" була опублікована на сайті ОП 23 грудня. На обід 27 грудня вона мала вже понад 25 тисяч голосів підтримки.

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У петиції сказано: "Перелік спеціальностей та/або професій,споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних (Наказ Міністерства оборони України від 11.10.2021 № 313). Начебто змінився лише Перелік, але згідно нього МАЙЖЕ УСІ жінки нашої держави повинні бути військовозобов'язаними.

Це неподобство!!! Жодного суспільного обговорення. Жодних підготовчих заходів. Жодного перехідного періоду та роз'яснень щодо механізму реалізації".

Скандальний наказ