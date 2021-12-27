Украинцы показали Зеленскому свое отношение к воинскому учету для женщин

В армию хотят не все, о чем сообщили посредством петиции / Коллаж "Сегодня"

Украинцы очень быстро выразили свое мнение по поводу инициативы Минобороны Украины поставить на военный учет женщин ряда специальностей. Зарегистрированная на сайте Офиса президента петиция за пять дней набрала необходимые 25 тысяч голосов, чтобы ее рассмотрел лидер государства.

Петиция

Петиция под названием "Издевательство над женщинами! Не должны все женщины имеющие специальности и/или профессию быть военнообязанными!!!" была опубликована на сайте ОП 23 декабря. К обеду 27 декабря она имела уже более 25 тысяч голосов поддержки.

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В петиции сказано: "Перечень специальностей и/или профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщины берутся на военный учет военнообязанных (Приказ Министерства обороны Украины от 11.10.2021 № 313). Вроде бы изменился только Перечень, но согласно ему ПОЧТИ ВСЕ женщины нашего государства должны быть военнообязанными. Это безобразие!!! Никакого общественного обсуждения. Никаких подготовительных мер. Никакого переходного периода и разъяснений по механизму реализации".

Скандальный приказ