"Українці — наш народ": Кадиров заявив, що Україну можу приєднати до Росії

Рамзан Кадиров наголосив, що приєднання України до Росії може статися, якщо Володимир Зеленський продовжуватиме антиросійську політику/Колаж: "Сьогодні"

Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров заявив, що Україну можуть приєднати до Росії. При цьому він наголосив, що це може статися, якщо президент нашої країни Володимир Зеленський продовжуватиме антиросійську політику.

Про це глава Чечні заявив на пресконференції в Грозному.

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Скандальна заява

"Моє глибоке переконання, якщо пан Зеленський і його команда так поводитимуться, то Україну повинні приєднати до нашої країни. Українці — наш народ, це наша територія", — сказав Рамзан Кадиров.

Крім цього, глава Чечні зазначив, що міг би давно сам розв'язати питання щодо приєднання.

"Якби мені доручили, я б давно вирішив би це питання. Або приєднав би Чеченську республіку до України, або давно забрав би, вирішив би питання там. Але є державні домовленості, які не дозволяють приймати такі рішення", — зазначив Кадиров.

Умови для Росії

Кадиров наголосив, що у західних країн є інтерес поставити в Україні свої військові бази й таким чином диктувати умови Росії.

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"Я впевнений, наш президент цього не дозволить. А ми — піхота, готові виїхати й виконати наказ абсолютно без проблем. Тому що цілісність, безпека держави та нашого народу — найважливіше", — сказав глава Чечні.

Загроза вторгнення РФ в Україну

Нещодавно в американських ЗМІ з'явилися супутникові знімки , як Росія стягує до кордону України артилерію. На них зафіксовано скупчення бронетехніки, артилерії та російських військових під Курськом та Брянськом.

, як Росія стягує до кордону України артилерію. На них зафіксовано скупчення бронетехніки, артилерії та російських військових під Курськом та Брянськом. А Bloomberg повідомив, що Росія підтягла до України танки та ППО . Водночас відзначається поки що обмежена кількість російських солдатів на кордоні, але Росія може швидко збільшити їхню кількість, перекинувши великі формування на поїздах і літаках.

. Водночас відзначається поки що обмежена кількість російських солдатів на кордоні, але Росія може швидко збільшити їхню кількість, перекинувши великі формування на поїздах і літаках. За даними німецького тижневика Die Welt, не на території України, а в ЄС НАТО привело у підвищену бойову готовність Сили швидкого реагування, загальна кількість яких становить 40 тисяч військовослужбовців.

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