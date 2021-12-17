"Україна у небезпеці!" – новий лист Саакашвілі із тривожною заявою

Міхеїл Саакашвілі (ліворуч) та Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
Третій президент Грузії та голова Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїл Саакашвілі закликав українських політиків об’єднатися перед загрозою з Росії. Це Саакашвілі зробив у листі, який передав для українців із ув'язнення в Грузії.
Лист був зачитаний у прямому ефірі у ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна".
Лист Саакашвілі
"Україна у небезпеці! На кордоні безпрецедентна концентрація ворожих сил Росії. Захід уже сказав, що у військових діях не братиме участі, але вже сказав, що у разі військового вторгнення будуть в основному серйозні економічні санкції. Чи достатні вони для того, щоб зупинити Путіна? Не впевнений. Але точно знаю, що його зупинить лише впевненість та єдність народу України. Рішучості українцям не позичати. Я неодноразово переконувався, що президент Володимир Зеленський не має жодного страху перед Путіним. Що у нашому регіоні є унікальною якістю. І немає такого страху у бійців у траншеях та серед резервістів. Але, на жаль, з єдністю все набагато складніше. І мені дуже боляче спостерігати, як українські політики з різних боків і серед них багато моїх друзів просто послаблюють країну своєю роз'єднаністю, та поляризація посилюється", – написав Саакашвілі.
У в'язниці на батьківщині
- Міхеїл Саакашвілі таємно повернувся до Грузії з України незадовго до муніципальних виборів. Після зміни влади у 2012 році проти колишнього президента на батьківщині було відкрито кілька справ, які сам Саакашвілі вважає політичними.
- Після того, як колишній президент Грузії оголосив голодування, стан його здоров'я почав погіршуватися. Він схуд за ґратами на 15 кілограмів. Також у Саакашвілі почалися проблеми з моторикою та дикцією. Саакашвілі погодився на переведення в шпиталь у Горі, у зв'язку з чим припинив голодування.
- 29 листопада у Тбіліському міському суді розпочався судовий процес над Саакашвілі. Біля будівлі відбулися сутички поліції та прихильників експрезидента.
- Крім того, політику влаштували психотропне катування у лікарні. Йому дають препарати, які не прописували, його стан погіршується.