"Украина в опасности!" – новое письмо Саакашвили с тревожным заявлением

Михеил Саакашвили (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Третий президент Грузии и глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили призвал украинских политиков объединиться перед угрозой из России. Это Саакашвили сделал в письме, которое передал для украинцев из заключения в Грузии.

Письмо было зачитано в прямом эфире в ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

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Письмо Саакашвили

"Украина в опасности! У границ беспрецедентная концентрация вражеских сил России. Запад уже сказал, что в военных действиях участвовать не будет, но уже сказал, что в случае военного вторжения будут в основном серьезные экономические санкции. Достаточны ли они для того, чтобы остановить Путина? Не уверен. Но точно знаю, что его остановит только уверенность и единство народа Украины. Решимости украинцам не занимать. Я неоднократно убеждался, что у президента Владимира Зеленского нет никакого страха перед Путиным. Что в нашем регионе является уникальным качеством. И нет такого страха у бойцов в траншеях и среди резервистов. Но, к сожалению, с единством все гораздо сложнее. И мне очень больно наблюдать, как украинские политики с разных сторон и среди них много моих друзей просто ослабляют страну своей разобщенностью и поляризация усугубляется", – написал Саакашвили.

Саакашвили написал письмо для украинцев и политиков Украины

В застенках на родине