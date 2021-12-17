"Украина в опасности!" – новое письмо Саакашвили с тревожным заявлением

Михеил Саакашвили (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"
Третий президент Грузии и глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили призвал украинских политиков объединиться перед угрозой из России. Это Саакашвили сделал в письме, которое передал для украинцев из заключения в Грузии.
Письмо было зачитано в прямом эфире в ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".
Письмо Саакашвили
"Украина в опасности! У границ беспрецедентная концентрация вражеских сил России. Запад уже сказал, что в военных действиях участвовать не будет, но уже сказал, что в случае военного вторжения будут в основном серьезные экономические санкции. Достаточны ли они для того, чтобы остановить Путина? Не уверен. Но точно знаю, что его остановит только уверенность и единство народа Украины. Решимости украинцам не занимать. Я неоднократно убеждался, что у президента Владимира Зеленского нет никакого страха перед Путиным. Что в нашем регионе является уникальным качеством. И нет такого страха у бойцов в траншеях и среди резервистов. Но, к сожалению, с единством все гораздо сложнее. И мне очень больно наблюдать, как украинские политики с разных сторон и среди них много моих друзей просто ослабляют страну своей разобщенностью и поляризация усугубляется", – написал Саакашвили.
В застенках на родине
- Михеил Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины незадолго до муниципальных выборов. После смены власти в 2012 году против экс-президента на родине было открыто несколько уголовных дел, которые сам Саакашвили считает политическими.
- После того как бывший президент Грузии объявил голодовку, состояние его здоровья начало ухудшаться. Он похудел за решеткой на 15 килограммов. Также у Саакашвили начались проблемы с моторикой и дикцией. Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори, в связи с чем прекратил голодовку.
- 29 ноября в Тбилисском городском суде начался судебный процесс над Саакашвили. Возле здания произошли столкновения полиции и сторонников экс-президента.
- Кроме того, политику устроили психотропную пытку в больнице. Ему дают препараты, которые ему не прописывали, его состояние ухудшается.