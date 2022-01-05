Україна переговорила з нормандськими союзниками раніше за Путіна: про що домовилися

Зліва направо - Андрій Єрмак, Еммануель Бонн та Єнс Плетнер. Фото: колаж "Сьогодні"

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонні переговори з радником канцлера Німеччини із зовнішньої політики Єнсом Плетнером та дипломатичним радником президента Франції Еммануелем Бонном.

Про це він повідомив у своєму Twitter.

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"Провели телефонні консультації з радником канцлера Німеччини із зовнішньої політики Єнсом Плетнером та дипломатичним радником президента Франції Еммануелем Бонном перед їх візитом до Москви", – написав Єрмак.

З його слів, сторони домовилися продовжувати координацію дій у контексті поточної ситуації.

"Вдячні за непохитну підтримку суверенітету та територіальній цілісності України", – додав глава Офісу президента.

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Нагадаємо, 3 січня в уряді Німеччини анонсували переговори радників лідерів України, Франції, Німеччини та Росії у різних форматах.

Переговори Росія – НАТО