Україна готується до кібератаки – ЗМІ назвали найнебезпечніші цілі для удару

Кремль розглядає не лише варіант військового вторгнення / Колаж "Сьогодні"

Росія не тільки накопичує свої війська на нашому кордоні, вона також готується до проведення масштабної кібератаки на енергетичну систему України та проти урядових веб-ресурсів.

Про це повідомляє американське видання New York Times.

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Що відомо

"США та Велика Британія, не афішуючи, направили в Україну експертів із кібервійни, сподіваючись краще підготувати країну до того, що, на їхню думку, може стати наступним кроком президента Росії Володимира Путіна у тиску на колишню радянську республіку. Вторгнення 175 000 військовослужбовців, яких він зібрав на кордоні, може не статися. Однак можуть бути кібератаки, які руйнують електромережі, банківську систему та інші критично важливі елементи економіки та уряду України", – пише New York Times.

Американські журналісти пишуть, що російська кіберкампанія проти України ніколи не припинялася, хоча донедавна вона велася на низькому рівні. Наразі американські офіційні особи та експерти кажуть, що за останній місяць вона помітно активізувалася.

Агресія Росії