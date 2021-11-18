Україна готується до ескалації на кордоні з Білоруссю: резервістам вручать повістки

Прикордонники посилюють охорону кордону. Фото: колаж "Сьогодні"
На Рівненщині поліцейські готові до посиленого режиму несення служби біля кордону з Білоруссю через загрозу "прориву" мігрантів.
Про це повідомляє пресслужба ГУНП.
"Ситуація на цих прикордонних ділянках Рівненщини зараз спокійна та контрольована, а особовий склад силових підрозділів готовий до можливого посиленого несення служби", – сказав голова Національної поліції України Ігор Клименко.
Правоохоронці вже перевірили понад 800 покинутих будівель на прикордонних ділянках та визначили місця дислокації у разі залучення додаткових сил. Основна мета посилення режиму – не допустити міграційну кризу та масові заворушення.
Збираються залучити резервістів
Крім того, у декількох громадах Волині через напруження на українсько-білоруському кордоні мають намір вручити повістки резервістам, про це повідомляє ТСН. Хоча групи незаконних мігрантів у регіоні поки що не фіксували, прикордонники та військові готуються до можливих провокацій, а тому посилюють охорону.
На північні та західні рубежі напередодні рушила додаткова бригада швидкого реагування Нацгвардії. До моніторингу регіонів, що межують з Білоруссю, залучили кінологів, безпілотники та авіацію.
Загалом туди додатково планують перекинути 8,5 тис. прикордонників, нацгвардійців та поліцейських. У громадах Волині військових та силовиків планують розміщувати у спортзалах та клубах. Також в полях напинають намети.
Міграційний терор Лукашенка
- На початку липня білоруський диктатор Олександр Лукашенко влаштував Литві міграційний терор, "заваливши" цю країну нелегалами. За перші шість місяців 2021 року литовські прикордонники зупинили на шляху з Білорусі вдвадцятеро більше мігрантів, ніж за весь 2020-й.
- У зв'язку з цим литовці почали посилювати кордон, дійшло до того, що Україна передала Литві колючий дріт як гуманітарну допомогу.
- Вже на початку вересня Польща запровадила надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю через нелегалів. Відповідне рішення ухвалив президент Анджей Дуда.
- Ситуація на кордоні знову загострилася 8 листопада. Цього дня велика колона мігрантів у супроводі силовиків у військовій формі зі зброєю рушила з території Білорусі до кордону з Польщею.
- Мігранти декілька разів намагалися прорватися на територію Польщі. Декому це вдалося, їх затримали правоохоронці.
- Крім того, у сутичці з мігрантами постраждали 12 польських бійців.
Також нагадаємо, Клімкін попередив українців про прорив мігрантів.