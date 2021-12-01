Україна має скликати саміт союзників – Яценюк

Арсеній Яценюк / Фото: Facebook
Українська влада має невідкладно ініціювати проведення саміту союзників України за участю США, Великобританії, Німеччини та Франції, за результатами якої буде підписано нову угоду союзників про підтримку, захист та допомогу Україні та українській армії.
Про це заявив голова Київського безпекового форуму, експрем'єр України (2014-2016) Арсеній Яценюк.
Політик наголосив, що за результатами цього саміту має відбутися нова угода.
"Не новий Будапештський меморандум, а нова угода союзників про підтримку, захист та допомогу Україні та українській армії, оскільки наші союзники повинні чітко усвідомити: захищаючи Україну, кожен із них захищає свої країни, а всі ми разом захищаємо свободу та демократію у світі проти путінської диктатури та авторитаризму", – сказав Яценюк.
Останні заяви Яценюка
- Політик заявив, що пресмарафон Зеленського – це не розмова із країною, а політтехнологія. Колишній прем'єр вважає, що президент не відповів на питання суспільства.
- Також політик закликав призначити спецпрокурора з "вагнергейту". Яценюк розповів, чи опиниться Україна в міжнародній ізоляції через злив секретних даних Росії.
- Експрем'єр вважає, що нинішній проєкт облаштування кордону нічим не відрізняється від проекту 2014 року.