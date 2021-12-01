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Яценюк, Туск, Нуланд – на Київському безпековому форумі 1 грудня 2021

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Богдан Гірник Богдан Гірник Заступник Подієвого лідера Сьогодні
1 грудня, 08:00
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Головними питаннями, які розглядатиме форум – як ефективно захистити Україну від агресії Росії та як захистити національний курс змін, обраний після Революції гідності.

Головними для форуму стануть питання: як ефективно захистити Україну від агресії Росії та як захистити національний курс змін, обраний після Революції гідності.

Учасники форуму – політичні лідери, військові, економісти, експерти з проблем безпеки та міжнародних відносин, громадські активісти:

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Ігор Юхновський, автор ініціативи референдуму 1991 року,
академік Володимир Горбулін, колишній секретар Ради національної безпеки та оборони України
Дональд Туск, другий голова Європейської ради – ключовий орган влади Євросоюзу.

Форум відкрив Арсеній Яценюк, голова фундації "Відкрий Україну". Очікується, що у форумі візьмуть участь серед почесних іноземних ораторів:

  • Вікторія Нуланд, заступник державного секретаря США,
  • Марсі Каптур, співголова групи підтримки України у Конгресі Сполучених Штатів,
  • Деймон Вілсон, президент та головний виконавчий директор Національного фонду на підтримку демократії,
  • Адам Міхнік, головний редактор польської газети Gazeta Wyborcza,
  • Тімоті Снайдер, всесвітньо відомий історик та професор Єльського університету.

Київський Безпечний Форум – щорічний міжнародний форум у Києві. Щорічно понад 800 міжнародних та українських лідерів, представників політичних, ділових та громадських кіл із більш ніж 35 країн світу обговорюють глобальні тенденції безпеки та виклики у сучасних міжнародних відносинах.

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Київський Безпечний Форум було засновано Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" у 2007 році. Форум є щорічним заходом, дискусією на високому рівні з актуальних питань національної безпеки України, Чорноморського регіону, питань безпеки в Європі та глобальної безпеки у світі.

"Сьогодні" веде пряму трансляцію заходу.

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