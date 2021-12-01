Яценюк, Туск, Нуланд – на Київському безпековому форумі 1 грудня 2021

Головними питаннями, які розглядатиме форум – як ефективно захистити Україну від агресії Росії та як захистити національний курс змін, обраний після Революції гідності.

Головними для форуму стануть питання: як ефективно захистити Україну від агресії Росії та як захистити національний курс змін, обраний після Революції гідності.

Учасники форуму – політичні лідери, військові, економісти, експерти з проблем безпеки та міжнародних відносин, громадські активісти:

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Ігор Юхновський, автор ініціативи референдуму 1991 року,

академік Володимир Горбулін, колишній секретар Ради національної безпеки та оборони України

Дональд Туск, другий голова Європейської ради – ключовий орган влади Євросоюзу.

Форум відкрив Арсеній Яценюк, голова фундації "Відкрий Україну". Очікується, що у форумі візьмуть участь серед почесних іноземних ораторів:

Вікторія Нуланд , заступник державного секретаря США,

, заступник державного секретаря США, Марсі Каптур, співголова групи підтримки України у Конгресі Сполучених Штатів,

співголова групи підтримки України у Конгресі Сполучених Штатів, Деймон Вілсон, президент та головний виконавчий директор Національного фонду на підтримку демократії,

президент та головний виконавчий директор Національного фонду на підтримку демократії, Адам Міхнік , головний редактор польської газети Gazeta Wyborcza,

, головний редактор польської газети Gazeta Wyborcza, Тімоті Снайдер, всесвітньо відомий історик та професор Єльського університету.

Київський Безпечний Форум – щорічний міжнародний форум у Києві. Щорічно понад 800 міжнародних та українських лідерів, представників політичних, ділових та громадських кіл із більш ніж 35 країн світу обговорюють глобальні тенденції безпеки та виклики у сучасних міжнародних відносинах.

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Київський Безпечний Форум було засновано Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" у 2007 році. Форум є щорічним заходом, дискусією на високому рівні з актуальних питань національної безпеки України, Чорноморського регіону, питань безпеки в Європі та глобальної безпеки у світі.

"Сьогодні" веде пряму трансляцію заходу.