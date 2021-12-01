Украина должна должна созвать саммит союзников – Яценюк

Арсений Яценюк / Фото: Facebook

Украинская власть должна неотложно инициировать проведение саммита союзников Украины при участии США, Великобритании, Германии и Франции, по результатам которого будет подписано новое соглашение союзников о поддержке, защите и помощи Украине и украинской армии.

Об этом заявил глава Киевского форума по безопасности, экс-премьер Украины (2014-2016) Арсений Яценюк.

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Политик подчеркнул, что по результатам этого саммита должно состояться новое соглашение.

"Не новый Будапештский меморандум, а новое соглашение союзников о поддержке, защите и помощи Украине и украинской армии, так как наши союзники должны четко осознать: защищая Украину, каждый из них защищает свои страны, а все мы вместе защищаем свободу и демократию в мире против путинской диктатуры и авторитаризма", – сказал Яценюк.

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