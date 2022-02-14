У Зеленського відреагували на гучну заяву Пристайка про НАТО

Сергій Никифоров прокоментував заяву про вступ України до НАТО / Фото: Reuters, Facebook, Колаж: Сьогодні
Прагнення України в НАТО та ЄС закріплені у Конституції країни. Про це заявив прессекретар президента Володимира Зеленського у відповідь на слова посла України у Великій Британії про те, що Україна може подумати про відмову від вступу до НАТО.
Він додав, що послу у Великій Британії слід пояснити, що він мав на увазі, говорячи про членство в НАТО, повідомляє УНІАН.
"Пан посол використав слово "гнучкість". Думаю, варто дати йому можливість пояснити, що саме він мав на увазі, перш ніж робити якісь висновки, особливо такі гучні", — наголосив він.
Нікіфоров наголосив, що північноатлантичний та європейський курс залишається безумовним пріоритетом України.
"Цей курс не лише закріплений у Конституції, а й щодо нього є повна згода влади та суспільства", — сказав прессекретар президента.
Раніше Вадим Пристайко в інтерв'ю заявив, що Україна може подумати про відмову від вступу до Північноатлантичного альянсу, якщо це допоможе запобігти війні з Російською Федерацією.
"Це те, що записано в нашій Конституції. Я зараз частково йду проти головного документа, який ми маємо. Коли я говорю це, що ми гнучкі, намагаючись знайти найкращий вихід. Якщо нам доведеться пройти через якісь серйозні поступки, це те, що ми можемо зробити. Безперечно", – сказав Пристайко.
Росія проти України в НАТО
Росія зажадала від НАТО відмовитись від розширення і в жодному разі не приймати Україну. Також Кремль вимагав дати гарантії, що Захід не розміщуватиме озброєння та військові бази поблизу Росії.
Президент РФ Володимир Путін боїться, що НАТО розмістить ракети в Україні, які зможуть долетіти до Москви за п'ять-десять хвилин При цьому господар Кремля попередив, що у разі продовження "явно агресивної лінії західних колег" Москва вживатиме "адекватних військово-технічних заходів у відповідь".
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков пригрозив контрзаходами у разі вступу України до НАТО. За його словами, це становить небезпеку для Москви.
Загроза нападу РФ
- Росія стягнула війська чисельністю понад сто тисяч до кордону України. Вона розпочне вторгнення 16 лютого, повідомила з посиланням на свої джерела американська агенція Bloomberg. Те саме, за даними британського видання The Guardian, заявив президент США Джо Байден у телефонній розмові з керівництвом ЄС та НАТО.
- Видання New York Times і Washington Post повідомили, що Росія може використати відео, щоб звинуватити Україну в "геноциді російськомовного населення" та під приводом захисту цього населення вторгнутися в Україну. Також не виключений варіант, в якому ватажки бойовиків на Донбасі "закличуть Москву втрутитися".
- Група розслідувачів Conflict Intelligence Team заявила, що Росія перекидає до України ще одну танкову армію.