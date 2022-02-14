У Зеленского отреагировали на громкое заявление Пристайко о НАТО

Сергей Никифоров прокомментировал заявление о вступлении Украины в НАТО / Фото: Reuters, Facebook, Коллаж: Сегодня

Стремления Украины в НАТО и ЕС закреплены в Конституции страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента Владимира Зеленского в ответ на слова посла Украины в Великобритании о том, что Украина может подумать об отказе от вступления в НАТО.

Ранее Вадим Пристайко в интервью заявил, что Украина может подумать об отказе от вступления в Североатлантический Альянс, если это поможет предотвратить войну с Российской Федерацией.

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