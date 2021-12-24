"У нього психологічна травма": Ткаченко висміяв Путіна через брехню про Україну

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Президент Росії, швидше за все, не може відпустити ситуацію, що розпався Радянський Союз . Таку думку висловив міністр культури Олександр Ткаченко у своєму Telegram-каналі .

"Ленін створив Україну". Зважаючи на все, психологічна травма російського президента від розпаду Радянського Союзу настільки велика і болісна, що він зневажає підручники і українською, і власною – російською історією. За таким принципом вважатимуться, як і Росію у існуючих кордонах створив Ленін. Нагадаю, столиці України – Києву – понад півтори тисячі років. Думаю, Путіну потрібна консультація фахівців, щоб зазнати цієї травми", – написав Ткаченко.

Він нагадав, що Путін заявив, що російськомовних людей видавлюють із території України.

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"Яскравий приклад, щоб процитувати самого російського президента: "Хто обзивається, той сам так називається". Мільйони переселенців, тисячі загиблих. Причому, в основі своїй це були російськомовні люди. Ті, хто рятувався від вторгнення путінських військ у Крим та Донбас", – написав він.

Також він зазначив, що гарантії не нападати на Україну Путін надати не може.

Він людина називати Майдан переворотом і людина, як будуватися світу навколо Росії. і т. д", – зазначив Ткаченко.

За його словами, президент Росії вимагає гарантій, щоб НАТО не розширювалося, зокрема завдяки Україні. "Це непорівнянні вимоги. Ми хочемо в НАТО не для того, щоб нападати, а саме для захисту від Росії", – сказав він.

"І насамкінець. Про стосунки Путіна та Діда Мороза. Він уже готовий виступити адвокатом Діда Мороза, але, думаю, Дідові Морозу знадобляться інші адвокати, щоб захиститися від бажань Путіна", – резюмував Ткаченко.

Що сказав Путін

23 грудня президент РФ Володимир Путін на великій прес-конференції вимагає від Заходу дати гарантії безпеки Росії. Він нагадав, як у НАТО у 90-ті роки обіцяли , що "ні дюйма на схід". "Ну і що? Надули. Просто нахабно обдурили. П'ять хвиль розширення НАТО... А ви вимагаєте від нас гарантій – ви повинні дати нам гарантії, і негайно. Ну хіба ми загрожуємо комусь?" – сказав він.

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Крім того, він відмовився дати гарантії ненападу на Україну .

У своєму виступі він сказав, що Україну нібито створив Ленін, коли створював Радянський Союз. Він заявив, що Донбас не вважав себе "інакше як частиною Росії".

"Але й ми намагаємося не згадувати, як Україна складалася. Хто її створив? Ленін. Володимир Ілліч. Коли створював Радянський Союз. Договір 22 роки – союзний та 24 – рік конституції, щоправда, після його смерті, але за його принципами створено " – сказав Путін.

Також він вважає, що Італія могла б відіграти посередницьку роль у переговорах між Росією та НАТО щодо гарантій безпеки.

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У своєму виступі Путін розповідав, як Росія вкрала Крим . За його словами, до 2014 року керівництву РФ нібито і "на думку не спадало" вчиняти будь-які дії стосовно українського півострова.