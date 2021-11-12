Мігранти мають бойовий досвід: Гройсман попередив про велику проблему для України

Володимир Гройсман звернувся до влади через мігрантів. Колаж "Сьогодні"

Ситуація, що склалася на білорусько-польському кордоні з мігрантами, була цілком прогнозованою, але чинна українська влада її "проспала", і тепер потрібно ухвалювати рішення, як зупинити цю штучну навалу.

Про це в ефірі програми "Народ проти" з Наталкою Влащенко в ефірі Україна 24 сказав лідер політичної партії "Українська Стратегія" Володимир Гройсман.

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За його словами, це не лише криза Польщі чи Євросоюзу, це величезна та глибока проблема для України в тому числі.

"Ми маємо 1200 км кордону з Білоруссю. Але 4 листопада – запам’ятайте цю дату – це дата ухвалення спільної оборонної доктрини між Білоруссю і Росією. Від того моменту Росія керує Генштабом і військовими силами Білорусі. Отже загроза вторгнення до України з боку Білорусі залишається великою", – сказав Гройсман.

На думку політика, окремі рішення РНБО щодо кордону з Білоруссю не потрібно було ухвалювати, адже має бути довідка розвідки.

"Ті люди, які там перебувають (як мігранти. – Ред.), мають бойовий досвід! З якою метою їх відправляють до ЄС? Це питання номер один для сил безпеки, в тому числі України. Розвідники мають достатньо сил і засобів, щоб зупинити це. Ми (уряд Гройсмана. – Ред.) залишили їм боєздатну поліцію, боєздатну прикордонну службу, Нацгвардію із засобами, яких достатньо, щоб зупинити цю навалу", – резюмував він.

Міграційна загроза для України

Після того, як Білорусь направила потоки мігрантів на сусідні країни – Литву, Польщу, Латвію – заговорили і про загрозу нашій країні. В Україні забили на сполох: Лукашенко може несподівано перенаправити мігрантів до нашого кордону. У зв'язку з цим Україна вже посилює кордон із Білоруссю за допомогою інженерних укріплень, техніки, у хід пустили навіть безпілотники.

А в Німеччині депутати від нової більшості у Бундестазі додумалися запропонувати, щоб мігрантів тимчасово направити до України. Данілов жорстко відповів на цю пропозицію та порадив німецьким депутатам забрати нелегалів до себе додому.

Президент Володимир Зеленський навіть скликав РНБО через ситуацію на білорусько-польському кордоні. Данілов заявляв, що Україна точно не стрілятиме у мігрантів у разі прориву кордону, але варто прийняти превентивні заходи, щоб до цього не дійшло.

У прикордонних з Білоруссю областях пройдуть навчання територіальної оборони – українців підготують до можливого протистояння з мігрантами.

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