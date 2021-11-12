Мігранти мають бойовий досвід: Гройсман попередив про велику проблему для України

Володимир Гройсман звернувся до влади через мігрантів. Колаж "Сьогодні"
Ситуація, що склалася на білорусько-польському кордоні з мігрантами, була цілком прогнозованою, але чинна українська влада її "проспала", і тепер потрібно ухвалювати рішення, як зупинити цю штучну навалу.
Про це в ефірі програми "Народ проти" з Наталкою Влащенко в ефірі Україна 24 сказав лідер політичної партії "Українська Стратегія" Володимир Гройсман.
За його словами, це не лише криза Польщі чи Євросоюзу, це величезна та глибока проблема для України в тому числі.
"Ми маємо 1200 км кордону з Білоруссю. Але 4 листопада – запам’ятайте цю дату – це дата ухвалення спільної оборонної доктрини між Білоруссю і Росією. Від того моменту Росія керує Генштабом і військовими силами Білорусі. Отже загроза вторгнення до України з боку Білорусі залишається великою", – сказав Гройсман.
На думку політика, окремі рішення РНБО щодо кордону з Білоруссю не потрібно було ухвалювати, адже має бути довідка розвідки.
"Ті люди, які там перебувають (як мігранти. – Ред.), мають бойовий досвід! З якою метою їх відправляють до ЄС? Це питання номер один для сил безпеки, в тому числі України. Розвідники мають достатньо сил і засобів, щоб зупинити це. Ми (уряд Гройсмана. – Ред.) залишили їм боєздатну поліцію, боєздатну прикордонну службу, Нацгвардію із засобами, яких достатньо, щоб зупинити цю навалу", – резюмував він.
Міграційна загроза для України
- Після того, як Білорусь направила потоки мігрантів на сусідні країни – Литву, Польщу, Латвію – заговорили і про загрозу нашій країні. В Україні забили на сполох: Лукашенко може несподівано перенаправити мігрантів до нашого кордону. У зв'язку з цим Україна вже посилює кордон із Білоруссю за допомогою інженерних укріплень, техніки, у хід пустили навіть безпілотники.
- А в Німеччині депутати від нової більшості у Бундестазі додумалися запропонувати, щоб мігрантів тимчасово направити до України. Данілов жорстко відповів на цю пропозицію та порадив німецьким депутатам забрати нелегалів до себе додому.
- Президент Володимир Зеленський навіть скликав РНБО через ситуацію на білорусько-польському кордоні. Данілов заявляв, що Україна точно не стрілятиме у мігрантів у разі прориву кордону, але варто прийняти превентивні заходи, щоб до цього не дійшло.
- У прикордонних з Білоруссю областях пройдуть навчання територіальної оборони – українців підготують до можливого протистояння з мігрантами.
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