Тягнибок порадив Зеленському нову посаду для Порошенка

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П'ятий президент України та лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко міг би очолити Тристоронню контактну групу. Про це 3 лютого голова ВО "Свобода" Олег Тягнибок сказав у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу".

"Я б порадив сьогодні президенту Зеленському знаєте, що? Є війна, протистояння — Зеленський і Порошенко, як нанайські хлопчики, борються і переможця ніяк не можуть знайти. Я порадив би саме Порошенка призначити головою Тристоронньої контактної групи, бо він має хороші знайомства, можливості як дипломата спілкуватися і говорити з західними партнерами", – підкреслив він.

Тягнибок зазначив, що, найімовірніше, лише Порошенко знає, як "з'їхати" з Мінських домовленостей.

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Нагадаємо, зараз головою української делегації у ТКГ є перший президент України Леонід Кравчук.

Переговори щодо Донбасу

12 січня міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що після довгого простою "нормандський формат" знову запрацював, і є можливість домовитися з важливих питань щодо Донбасу.

11 січня президент України Володимир Зеленський заявив про готовність до нового саміту "Нормандської четвірки" та привітав зусилля Німеччини та Франції щодо практичного виконання домовленостей лідерів, досягнутих під час паризького саміту у грудні 2019 року.

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7 січня президент Франції Еммануель Макрон анонсував зустріч "Нормандської четвірки". Лідери "четвірки" востаннє проводили зустріч у грудні 2019 року.

15 грудня Зеленський заявив у Брюсселі під час брифінгу за підсумками першого дня переговорів на полях саміту "Східного партнерства", що Вашингтону необхідно надати одну з головних ролей на переговорах щодо Донбасу.

ТКГ перенесуть до Туреччини