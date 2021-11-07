Важко бути президентом: Зеленський показав першу сивину – фото

Під час інавгураційної мови 20 травня 2019 року сивини у нового президента не було / Колаж "Сьогодні"
У неділю, 7 листопада, президент України Володимир Зеленський виклав своє селфі в тренажерному залі під час заняття спортом. Вперше на фото 43-річного лідера країни виразно видно, що він посивів.
Неофіційне фото Володимира Зеленського зроблено 7 листопада 2021 року
На посаді президента
- Володимир Зеленський став шостим президентом України 20 травня 2019 року.
- 21 травня 2019 року президент Зеленський розпустив діючу Верховну Раду та призначив позачергові парламентські вибори.
- 21 липня 2019 року пропрезидентська партія " Слуга народу" набрала 43,16% голосів і отримала 124 місця.
- З того часу Офіс президента переживав безліч скандалів, а команда президента – замах на першого помічника президента України Сергія Шефіра.
- Наприклад, всього півроку на посаді керівника Офісу президента України був колись добрий друг Зеленського Андрій Богдан.
- Доводилось президенту розбиратися і зі скандалами, у які потрапляли депутати провладної партії. Наприклад, коли народному депутату від "Слуги народу" Олександру Юрченку повідомили про підозру у хабарництві.
- Нині лідеру країни доводиться вирішувати проблему голови Виконавчого комітету реформ України Міхеїла Саакашвілі, які перебуває у грузинській в'язниці та майже 40 днів голодує.
- Нікуди не ділася і загроза нового нападу Росії на державу Україна. Як відомо, нині на наших кордонах сконцентрувалася велика кількість військ РФ .