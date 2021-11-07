Трудно быть президентом: Зеленский показал первую седину – фото

Во время инаугурационной речи 20 мая 2019 года седины у нового президента не было / Коллаж "Сегодня"
В воскресенье, 7 ноября, президент Украины Владимир Зеленский выложил свое селфи, сделанное в тренажерном зале во время занятия спортом. Впервые на фото 43-летнего лидера государства отчетливо видно, что он поседел.
Неофициальное фото Владимира Зеленского сделано 7 ноября 2021 года
На посту президента
- Владимир Зеленский стал шестым президентом Украины 20 мая 2019 года.
- 21 мая 2019 года президент Зеленский распустил Верховную Раду и назначил внеочередные парламентские выборы.
- 21 июля 2019 года пропрезидентская партия "Слуга народа" набрала 43,16% голосов и получила 124 места в Раде.
- С тех пор Офис президента переживал множество скандалов, а команда президента – покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира.
- Всего полгода на посту руководителя Офиса президента Украины был некогда хороший друг Зеленского Андрей Богдан.
- Приходилось президенту разбираться и со скандалами, в которые попадали депутаты провластной партии. Например, когда народному депутату от "Слуги народа" Александру Юрченко сообщили о подозрении во взяточничестве.
- Нынче лидеру страны приходится решать еще и проблему главы Исполнительного комитета реформ Украины Михеила Саакашвили, который находится в грузинской тюрьме и почти 40 дней голодает.
- Никуда не делась и угроза нового нападения России на Украину. Как известно, нынче на наших границах сконцентрировалось большое количество войск РФ.