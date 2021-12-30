Три небезпечних місяці! На РНБО заявили про ризики введення воєнного стану в Україні

Данілов запевнив, що все під контролем/Колаж "Сьогодні"
Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив під час брифінгу за підсумками засідання 30 грудня про ризики введення воєнного стану в Україні з січня по березень 2021 року. Посадовець зазначив, що попри можливу небезпеку у майбутньому, сьогодні "роздмухувати суспільство" не варто.
Заспокоїв
"Що стосується січня-лютого-березня – у нас ризики можуть бути (щодо застосування воєнного стану. – Ред.). Але на сьогодні ми не бачимо всіх цих ситуацій. Сьогодні впроваджувати (воєнний стан. – Ред.) роздмухувати суспільство – не треба", – сказав Олексій Данілов.
За словами секретаря РНБО, ситуація контрольована. "Ми розуміємо, що відбувається", – уточнив він.
Олексій Данілов також зауважив, що інформацію про воєнний стан і загрозу вторгнення навмисне розповсюджують, щоб залякати українців. "Це одна із інформаційних атак, яка відчувається на території нашої держави, коли нас постійно чимось залякують", – сказав секретар РНБО.
Засідання перед святами
- Нагадаємо, 30 грудня відбулося засідання Ради нацбезпеки та оборони України, де на чолі з президентом Володимиром Зеленським розглянули чи не рекордне 21 питання. Серед них – енергетика, пандемія COVID-19, стан Збройних сил України та нові санкції.
- Саме на цьому засіданні секретар РНБО Олексій Данілов вперше назвав ймовірну дату, коли занесуть до реєстру перших "олігархів" 2022 року. За словами Данілова, 30 грудня було підсумкове, тобто останнє засідання РНБО 2021 року. Цікаво, що цьогоріч таких засідань відбулася рекордна кількість за всю історію незалежної України – 36.
- 2021-го РНБО розглянула 150 питань, а президент підписав 90 відповідних указів. Найрезонансніші з них – санкції проти народних депутатів "ОПЗЖ" Віктора Медведчука та Тараса Козака та їхніх компаній, контрабандистів та "злодіїв у законі" тощо.
- Також Данілов заспокоїв, що загроза військового вторгнення Росії до України минула, а отже, українці можуть спокійно відзначати зимові свята.