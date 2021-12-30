Три опасных месяца! На СНБО заявили о рисках введения военного положения в Украине

Данилов заверил, что все под контролем/Коллаж "Сегодня"
Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил во время брифинга по итогам заседания 30 декабря о рисках введения военного положения в Украине с января по март 2021 года. Чиновник отметил, что, несмотря на возможную опасность в будущем, сегодня "раздувать общество" не стоит.
Успокоил
"Что касается января-февраля-марта – у нас риски могут быть (по применению военного положения. – Ред.). Но на сегодняшний день мы не видим всех этих ситуаций. Сегодня внедрять (военное положение. – Ред.) раздувать общество – не нужно", – сказал Алексей Данилов.
По словам секретаря СНБО, ситуация контролируется. "Мы понимаем, что происходит", – уточнил он.
Алексей Данилов также отметил, что информацию о военном положении и угрозе вторжения намеренно распространяют, чтобы запугать украинцев. "Это одна из информационных атак, которая ощущается на территории нашего государства, когда нас постоянно чем-то запугивают", – сказал секретарь СНБО.
Заседание перед праздниками
- Напомним, 30 декабря состоялось заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины, где во главе с президентом Владимиром Зеленским рассмотрели едва ли не рекордный 21 вопрос. Среди них – энергетика, пандемия COVID-19, состояние Вооруженных сил Украины и новые санкции.
- Именно на этом заседании секретарь СНБО Алексей Данилов впервые назвал вероятную дату, когда занесут в реестр первых "олигархов" в 2022 году. По словам Данилова, 30 декабря было итоговое, то есть последнее заседание СНБО в 2021 году. Интересно, что в этом году таких заседаний состоялось рекордное количество за всю историю независимой Украины – 36.
- В 2021-м СНБО рассмотрел 150 вопросов, а президент подписал 90 соответствующих указов. Самые резонансные из них – санкции против народных депутатов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака и их компаний, контрабандистов и "воров в законе".
- Также Данилов успокоил, что угроза военного вторжения России в Украину прошла, а значит, украинцы могут спокойно отмечать зимние праздники.