Три опасных месяца! На СНБО заявили о рисках введения военного положения в Украине

Данилов заверил, что все под контролем/Коллаж "Сегодня"

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил во время брифинга по итогам заседания 30 декабря о рисках введения военного положения в Украине с января по март 2021 года. Чиновник отметил, что, несмотря на возможную опасность в будущем, сегодня "раздувать общество" не стоит.

Успокоил

"Что касается января-февраля-марта – у нас риски могут быть (по применению военного положения. – Ред.). Но на сегодняшний день мы не видим всех этих ситуаций. Сегодня внедрять (военное положение. – Ред.) раздувать общество – не нужно", – сказал Алексей Данилов.

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По словам секретаря СНБО, ситуация контролируется. "Мы понимаем, что происходит", – уточнил он.

Алексей Данилов также отметил, что информацию о военном положении и угрозе вторжения намеренно распространяют, чтобы запугать украинцев. "Это одна из информационных атак, которая ощущается на территории нашего государства, когда нас постоянно чем-то запугивают", – сказал секретарь СНБО.

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