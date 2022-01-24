Тероборона проти Путіна і чи вимикатимуть світло – що говорили на брифінгу після РНБО

Олексій Данілов, Денис Шмигаль та Ростислав Шурма - колаж "Сьогодні"

Рада національної безпеки та оборони 24 січня провела засідання, присвячене російській загрозі, комунальним та іншим викликам для національної безпеки України.

Данілов про російську загрозу

Секретар РНБО Олексій Даніловзаявив, що українці сьогодні не мають приводів для паніки через російську загрозу.

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"Останнім часом відбувається багато інформаційних подій у нашій країні. Дуже багато парамілітарної белетристики з'являється в засобах масової інформації. Хотів би звернутися до вас, друзі, колеги, трохи зменшити те напруження, яке є. Ситуація, яка є, для нас цілком зрозуміла. Я дуже просив би, щоб усі були спокійні", – сказав він.

Коментуючи скупчення військ РФ біля кордонів України, Данілов заявив:

"Чи є переміщення сил Російської Федерації на території Російської Федерації? Так, вони є, ми їх фіксуємо, але для нас це не дивним. Це, можливо, новина для іноземних партнерів, що вони врешті-решт побачили, що там є війська Російської Федерації, що вони пересуваються".

Данілов про ситуацію з Мураєвим

Олексій Данилов прокоментував ситуацію з нардепом VII та VIII скликань Євгенієм Мураєвим, якого спецслужби Великої Британії та США підозрюють нібито в участі в плані Кремля щодо встановлення проросійського уряду в Україні. За його словами, влада обізнана і про "інших представників Росії, яких не називає англійська розвідка".

"Це може бути сенсацією для тих людей, які не обізнані про те, що відбувається в нашій країні. Ми цілком обізнані, хто такий Мураєв, інші представники Росії, яких не називає англійська розвідка. Чітко усвідомлюємо прізвища, імена, по батькові цих людей", – сказав він.

Водночас у РНБО повідомили, що Служба безпеки України не просила вводити санкції проти Євгенія Мураєва та телеканалу "Наш". Данілов лише додав, що "п'ята колона, яка є в нашій країні", відстежується вітчизняними спецслужбами. При цьому не уточнивши, що йдеться саме про Євгенія Мураєва.

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Шмигаль про тарифи

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що тарифи на теплопостачання та гаряче водопостачання не збільшаться до кінця поточного опалювального сезону 2021/22 років.

"Тарифи на електроенергію, ціни на газ залишаються незмінними відповідно до підписаного меморандуму з органами місцевого самоврядування. Уряд виконав усі свої зобов'язання перед місцевою владою і щодо передачі коштів та податків до бюджету. Відповідно, це дає можливість стверджувати, що тарифи на тепло та гарячу воду місцеві органи самоврядування також не підвищуватимуть до кінця опалювального сезону", – заявив прем'єр.

Резніков про територіальну оборону

Міністр оборони Олексій Резніков припустив додаткове фінансування Сил територіальної оборони.

"Можливо, ми звернемося до українського парламенту з необхідністю внесення змін до державного бюджету, якщо розумітимемо, що будемо потребувати такого додаткового фінансування. На сьогодні Сили територіальної оборони, які розгортаються у всіх прикордонних областях в режимі мирного часу, вже сформовані на 70%, що абсолютно дає їм змогу виконувати поставлені завдання", – пояснив міністр оборони.

Шурма про енергетику

Заступник глави Офісу президента України Ростислав Шурма прозвітував про ситуацію в енергетиці. За його словами, ситуація "стабільна та контрольована".

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"За останні два місяці запаси на складах наших електростанцій збільшилися втричі. Запаси на складах теплових електростанцій та електроцентралей становлять уже понад 800 тисяч тонн вугілля. Ще близько 280 тисяч тонн вугілля на розвантаженні в наших портах. Налагоджено системні регулярні постачання як внутрішнього вугілля , так і імпортного вугілля. Понад 10 кораблів класу "Панамакс" законтрактовано вже зараз, і продовжується контрактна компанія для того, щоб спокійно пройти опалювальний сезон", – повідомив він.

Шурма додав, що у сфері атомної енергетики ситуація також перебуває під контролем.

"Зараз стабільно в роботі 14 з 15 атомних блоків, які несуть навантаження близько 12,4 гігавата. Плануємо протягом найближчих десяти днів, залежно від температурних режимів, під'єднати 15-й блок та взяти рекордне навантаження понад 13 гігаватів, чого ніколи не було", – повідомив заступник глави ОПУ.

РНБО зібралася вперше в 2022 році

Нагадаємо, минуле засідання РНБО відбулося 30 грудня. Було розглянуто 21 питання, серед них – енергетика, пандемія COVID-19, стан Збройних сил України та нові антиросійські санкції.

На цьому засіданні секретар РНБО Олексій Данілов вперше назвав ймовірну дату, коли внесуть до реєстру перших "олігархів" у 2022 році. За його словами, 30 грудня було підсумкове, тобто останнє, засідання РНБО в 2021 році. Цікаво, що цього року таких засідань відбулася рекордна кількість за всю історію незалежної України – 36.

2021-го РНБО розглянула 150 питань, а президент підписав 90 відповідних указів. Найрезонансніші з них – санкції проти народних депутатів ОПЗЖ Віктора Медведчука та Тараса Козака і їхніх компаній, контрабандистів та "злодіїв у законі".