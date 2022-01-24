Тероборона против Путина и будут ли отключать свет – что говорили на брифинге после СНБО

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Совет национальной безопасности и обороны 24 января провелзаседание, посвященное российской угрозе и другим вызовам для нацбезопасности Украины.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что у украинцев сегодня нет поводов для паники в связи с российской угрозой.

Реклама

"В последнее время происходит много информационных событий в нашей стране. Очень много парамилитарной беллетристики появляется в средствах массовой информации. Хотел бы обратиться к вам – друзья, коллеги, немного сбавить тот накал, который существует. Ситуация, которая есть, для нас целиком понятна. Я бы очень просил, чтобы все были спокойны", – сказал он.

Комментируя скопление войск РФ у границ Украины, Данилов заявил:

"Есть ли перемещение сил Российской Федерации на территории Российской Федерации? Да, они есть, мы их фиксируем, но для нас это не удивительно. Это возможно новость для иностранных партнеров, что они в конце концов увидели, что там есть войска у Российской Федерации, что они передвигаются".

Министр обороны Алексей Резников допустил возможность выделения дополнительного финансирования на Силы территориальной обороны.

"Возможно, мы обратимся к украинскому парламенту с необходимостью внесения изменений в государственный бюджет, если будем понимать, что будем нуждаться в таком дополнительном финансировании. На сегодня все приграничные области, где находятся Силы территориальной обороны, которые разворачиваются в режиме мирного времени, уже сформированы на 70%, что абсолютно позволяет им выполнять поставленные задачи", – добавил министр обороны.

Дополняется...